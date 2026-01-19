Fransa, Suriye'nin birlik ve bütünlüğünü destekliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye ordusu ile YPG/SDG unsurları arasında çıkan çatışma sırasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, taraflar arasında bir entegrasyon anlaşması yapılması çağrısında bulunmuştu.

"FRANSA SURİYE'NİN BİRLİK VE BÜTÜNLÜĞÜNÜ DESTEKLEMEKTEDİR"

Fransa Dışişleri Bakanlığından Suriye’deki gelişmelere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Fransa, müttefiklerine ve pozisyonlarına sadık kalmaktadır. Suriye’nin birlik ve bütünlüğünü kararlılıkla desteklemektedir. DEAŞ’a karşı birlikte savaştıklarına sadıktır.” ifadeleri kullanıldı.

ANLAŞMA MEMNUNİYETLE KARŞILANDI

Açıklamada, 18 Ocak’ta Suriye hükümeti ile YPG/SDG arasında sağlanan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nın memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

SURİYE'NİN GEÇİŞ SÜRECİ DESTEKLENECEK

Bu ateşkesin Suriye’nin birliği ve YPG/SDG’nin entegrasyonu konusunda ilerleme katedilmesini sağlaması gerektiği ifade edilen açıklamada, Fransa’nın istikrarlı ve birlik içinde bir Suriye’ye geçiş sürecini desteklemeyi sürdüreceği ifade edildi.

Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG/SDG arasında dün, örgütün orduya tam entegrasyonu ve kapsamlı ateşkes konusunda anlaşma imzalanmıştı.