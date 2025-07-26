BM Genel Merkezi önünde Gazze protestosu gerçekleştirildi

Gazze'de yaşanan insanlık dramına dünya kamuoyundan tepkiler gelmeye devam ediyor.

ABD'nin New York kentinde bulunan Birleşmiş Milletler New York Genel Merkezi’nde 28-30 Temmuz arasında yapılması planlanan Filistin-İsrail iki devletli çözüm görüşmeleri öncesinde toplanan yüzlerce gösterici, uluslararası topluma Gazze'de "kalıcı ateşkes" ve "acil insani yardım" çağrısı yaptı.

"GAZZE'DE AÇLIĞA SON"

Filistin yanlısı göstericiler, Gazze'de yaşanan kıtlığa dikkat çekerek, "İnsani yardım beklemez", "Gazze'de açlığa son", "Özgür Gazze, Özgür Filistin" yazılı pankartlar taşıdı.

Göstericiler ayrıca tencere ve tavalarla ses çıkararak seslerini duyurmaya çalıştı.

New York Polis Departmanı (NYPD), güvenlik gerekçesiyle BM çevresindeki birçok caddeyi araç trafiğine kapattı.

SEKRETERİN EVİNE YÜRÜMEK İSTEDİLER

Kalabalık grup BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in evine yürümek istedi.

Ancak güvenlik önlemleri çerçevesinde protestocuların Guterres’in konutuna yaklaşmasına izin verilmedi.

Daha sonra yürüyüşe geçen protestocular, sloganlarla ünlü Times Meydanı’na ulaşarak gösteriyi sonlandırdı.