BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze'de yaşanan acılara dikkat çekti Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sonucu dramatik ölümler ve acılar yaşandığını ifade etti.

AA & Ensonhaber

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 75. yılı için belirlenen Birleşmiş Millerler (BM) İnsan Hakları Ödülleri töreninde konuşan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 7 Ekim'de başlayan çatışmalar sonrasında Gazze Şeridi'nde 'her gün dramatik ölümlere ve acılara tanık oldukların' ve 'siviller açısından korkunç sonuçlara yol açan çatışmaların tüm şiddetiyle sürdüğüne' dikkati çekti.

Guterres, "Dünyanın antisemitizme, Müslüman karşıtı bağnazlığa, azınlık Hıristiyan topluluklarına yönelik saldırılara, her türlü nefret ve istismara karşı seslerini yükseltecek ülke liderlerine, şirketlere, siyasi partilere, dini ve sivil örgütlere ve diğer liderlere ihtiyacı var" ifadesini kullandı.

"Dünyada açlık ve yoksullukların arttı"

BM Genel Sekreteri, 75 yıl geçmesine rağmen dünyada hala 'eşitsizliklerin derinleştiğini, açlık ve yoksullukların arttığını, kadın haklarının durakladığını ve bazı durumlarda gerilediğini' dile getirdi.

Guterres, "İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi her birimizin tek bir insanlık ailesinin eşit üyeleri olduğumuz temel gerçeğine uygun hareket etmeye yönelik açık bir çağrıdır" dedi.