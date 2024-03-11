BM Genel Sekreteri Guterres: Ramazan'a rağmen Gazze'de katliam devam ediyor Guterres, Ramazan'ın ruhuna uygun bir şekilde silahların susturulması gerektiğini söyledi. BM lideri, "Dünyanın gözü üzerimizde. Kafamızı başka tarafa çeviremeyiz" dedi.

AA

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ramazan ayında devam eden İsrail saldırılarına tepki gösterdi.

Acil ateşkesin önemine dikkati çeken Guterres, Ramazan'a rağmen saldırıların sürdüğünü söyledi.

Guterres, New York'taki BM binasında gazetecilere açıklamada bulundu.

"Gazze'de öldürme, bombalama ve katliam devam ediyor"

Dünya genelinde Müslümanların barış, uzlaşı ve dayanışma değerlerini kutladığı ve yaydığı Ramazan ayının başladığını dile getiren Guterres, şunları söyledi:

Ramazan'ın başlamasına rağmen Gazze'de öldürme, bombalama ve katliam devam ediyor.

"Güçlü bir çağrıda bulunuyorum"

Gazze'de çatışmanın 6. ayına girildiğini anımsatan Guterres, şöyle konuştu:

Bugün Ramazan'ın ruhuna uygun bir şekilde silahların susturulması ve gerekli düzey ve hızda hayat kurtarıcı yardımın ulaştırılması için tüm engellerin kaldırılması için güçlü bir çağrıda bulunuyorum.

"Dünyanın gözü üzerimizde"

Guterres, tüm esirlerin serbest bırakılmasını da talep ederek şöyle dedi:

Dünyanın gözü üzerimizde. Tarihin gözü üzerimizde. Kafamızı başka tarafa çeviremeyiz. Önlenebilir ölümlerin önüne geçmek için harekete geçmeliyiz.

'Cehennem çemberi' uyarısı

Görevi boyunca görülmemiş düzeyde sivil can kaybı ve yıkıma şahit olduğuna dikkati çeken Guterres, Gazze'ye yardımların çok az girebildiğini, adeta "damladığını" söyledi.

Guterres, uluslararası insancıl hukukun yerle bir edildiğini kaydederek, İsrail'in Refah'a saldırmasının Gazze halkını daha derin bir cehennem çemberine iteceği konusunda uyardı.

"Artık barış zamanı"

Gazze'deki çatışmanın kurbanı olan aile yakınlarının haykırışına kulak vermek gerektiğinin altını çizen Guterres, İsrailli ve Filistinli aile yakınlarının acilen harekete geçilmesini beklediklerini aktardı.

Guterres, Sudan'da da Ramazan ayı boyunca ateşkes çağrısında bulunarak, "Gazze'de, Sudan'da ve diğer yerlerde artık barış zamanı." ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)