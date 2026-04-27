BM Genel Sekreteri Guterres'ten Hürmüz Boğazı açıklaması

Orta Doğu'da belirsizlik sürüyor.

ABD ile İran arasında kalıcı bir barış konusunda henüz anlaşma sağlanamazken, İran ile süresiz ateşkes olduğunu duyuran ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda ise ablukanın süreceğini belirtmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de bu konuya değinerek taraflara çağrıda bulundu.

Mart başından beri Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi trafiğindeki aksamanın, küresel enerji güvenliğini, gıda tedarikini ve ticareti olumsuz etkilediğini vurgulayan Guterres, bunun, Kovid-19 salgını ve Ukrayna savaşından bu yana yaşanan en kötü tedarik zinciri aksaması olduğuna işaret etti.

Guterres, “Uzun süreli aksama, küresel gıda krizini tetikleme riskini beraberinde getiriyor, özellikle Afrika ve Güney Asya'da milyonlarca insanı açlık ve yoksulluğa sürüklüyor.” dedi.

"HÜRMÜZ'Ü AÇIN, GEÇİŞ ÜCRETİ VE AYRIMCILIK OLMADAN GEMİLERİN GEÇMESİNE İZİN VERİN"

Seyrüsefer özgürlüğündeki aksamalar nedeniyle 20 binden fazla denizci ile 2 binden fazla geminin denizde mahsur kaldığına dikkati çeken Guterres, üye devletlere "Uluslararası Denizcilik Örgütünce hazırlanan acil tahliye çerçevesini destekleme" çağrısı yaptı.

Guterres, Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer haklarına ve özgürlüklerine saygı gösterilmesi gerektiğinin altını çizerek, “Taraflara çağrıda bulunuyorum: Boğaz'ı açın, geçiş ücreti ve ayrımcılık olmadan gemilerin geçmesine izin verin, ticaretin yeniden başlamasına, küresel ekonominin nefes almasına izin verin.” dedi.

"KRİZ ANLARI, SEÇİM ANLARIDIR"

BM olarak üye tarafların ortak zemin bulması için destek olmaya hazır olduklarını belirten Guterres, Karadeniz Girişimi’ni buna örnek göstererek, "Bu, çatışmanın ortasında bile pratik işbirliğinin tıkalı bir koridoru yeniden açabileceğini, gemilerin ve temel ürünlerin hareketini sağlayabileceğini gösterdi." ifadesini kullandı.

Guterres, "Kriz anları, seçim anlarıdır." diyerek, seyrüsefer özgürlüğü konusunda uluslararası hukuka saygı, sorunların kökenine inme nedenlerini çözme ve diyalog ile işbirliğini sürdürme çağrısı yaptı.