İngiltere'de yeni rapor: Sağlıklı yaşam beklentisi 61 yaşın altına geriledi

Avrupalıları sağlıklarını kaybediyor.

İngiliz kamu yayıncısı BBC dikkat çeken bir haber yayınladı.

Haberde İngilizlerin sağlıklı yaşam beklentileri incelenirken şaşırtıcı sonuçlar ortaya çıktı.

61 YAŞIN ALTINA GERİLEDİ

Habere göre İngiliz halkının son 10 yılda sağlıklı yaşam beklentisi, hem erkeklerde hem de kadınlarda yaklaşık 2 yıl düşerek 61 yaşın altına geriledi.

İngiltere, karşılaştırmaya alınan 21 yüksek gelirli ülke arasında sağlıklı yaşam beklentisinin gerilediği 5 ülkeden biri olurken, bu düşüş "en sert 2'nci gerileme" olarak kaydedildi.

HANGİ ETKENLER ÖNE ÇIKTI

Raporu hazırlayan Health Foundation, bu eğilimin önemli bir ekonomik maliyet doğurduğunu belirterek, bulguların bir dönüm noktası olarak görülmesi gerektiğini vurguladı.

Kuruluş, yoksulluk, kötü konut koşulları, obezite gibi yaşam tarzı etkenleri ve Kovid-19 salgınının etkisinin bu gerilemede rol oynadığını belirtti.

ZENGİNLER DAHA UZUN SÜRE SAĞLIKLI YAŞIYOR

Ulusal İstatistik Ofisinin 2012-2014 ile 2022-2024 dönemlerine ait verilerine dayanan rapor, en varlıklı yüzde 10'luk bölgelerde yaşayanların, en yoksul bölgelerde yaşayanlara kıyasla yaklaşık 20 yıl daha fazla sağlıklı yaşam süresi bekleyebildiğini ortaya koydu.

RİCHMOND BÖLGESİ EN FAZLA SAĞLIKLI YAŞAN BEKLENTİSİNE SAHİP YER

İngiltere'de Londra'nın Richmond semti; erkeklerde 69, kadınlarda 70 yıl ile "en yüksek sağlıklı yaşam beklentisine sahip bölge" oldu.

Buna karşılık Blackpool'da erkekler için bu süre 51, Hartlepool'da kadınlar için 51 yıl olarak hesaplandı.

İncelenen dönemde sağlıklı yaşam beklentisinde artış sadece Londra’da görüldü.

SAĞLIK DURUMUNDA KESKİN BOZULMA UYARISI

Health Foundation, bulguların, ülke genelindeki sağlık durumunda keskin bir bozulmayı ortaya koyduğunu ve bunun politika yapıcılar için bir uyarı niteliğinde olması gerektiğini belirtti.

Kuruluş, sağlıklı yaşam beklentisindeki düşüşe karşın, genel yaşam beklentisinin ise büyük ölçüde sabit kaldığını tespit etti.