BM Genel Sekreteri Guterres’ten Venezuela açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi üzerine acil toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde Genel Sekreter Antonio Guterres adına konuştu.

"HUKUKUN GÜCÜ ÜSTÜN GELMELİDİR"

DiCarlo, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi ile ilgili, “3 Ocak askeri harekatıyla ilgili olarak uluslararası hukuk kurallarına saygı gösterilmemiş olmasından derin endişe duyuyorum” dedi.

BM Şartı'nın da herhangi bir devletin toprak bütünlüğüne veya siyasi bağımsızlığına karşı güç tehdidini veya kullanımını yasakladığını kaydeden DiCarlo, uluslararası barış ve güvenliğin korunmasının, tüm üye devletlerin buna bağlı kalma taahhüdüne bağlı olduğunu bildirdi.

Di Carlo, ilkelere bağlı kalmanın önemli olduğunu vurgulayarak, “Hukukun gücü üstün gelmelidir. Uluslararası hukuk, uyuşturucu kaçakçılığı, kaynaklar üzerindeki anlaşmazlıklar ve insan hakları endişeleri gibi konuları ele almak için araçlar içerir. İzlememiz gereken yol budur” ifadelerini kullandı.