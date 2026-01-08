İsrail, ateşkese rağmen Gazze'de bir noktayı bombaladığını açıkladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten beri Hamas'ın saldırısı bahane edilerek İsrail tarafından sürdürülen soykırım niteliğindeki 'savaş' ABD Başkanı Donald Trump'ın öncülük ettiği ateşkes ile sona ermişti.

Fakat İsrail düzenli şekilde ateşkesi ihlal ederek saldırılarını devam ettiriyor.

GAZZE'DEN ROKET ATILDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Gazze kentinden atılan bir roket, bölgede yakın mesafede düştü.

İSRAİL MİSİLLEMEDE BULUNDU

İsrail ordusu da roket atıldığı iddia edilen noktayı bombaladı.

Gazze'deki makamlardan henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı, İsrail'in saldırısında ölü ya da yaralı bilgisine yer verilmedi.

YARISI İŞGAL ALTINDAKİ GAZZE'YE SALDIRILAR SÜRÜYOR

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ilk aşaması gereği "Sarı Hat"tın gerisine çekilen İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 50'lik kısmında işgalini sürdürürken çekildiği bölgelere de sık sık saldırılar düzenliyor.