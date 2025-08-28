BM İnsan Hakları Ofisi'nden 'Rus ordusu' çıkışı

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim tırmanıyor...

Rus ordusunun son olarak Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği hava saldırısına tepkiler geliyor.

Bu kapsamda bir tepki de Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi'nden geldi.

"4'Ü ÇOCUK EN AZ 18 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ"

X platformundan yapılan paylaşımda, "Rusya Federasyonu'nun 27-28 Ağustos gecesi Kiev ve diğer yerleşim yerlerine düzenlediği 10 saatlik saldırıda, 4'ü çocuk en az 18 sivil hayatını kaybetti. Saldırılarda 10'u çocuk 38 kişi de yaralandı." denildi.

"ULUSLARARASI İNSANCIL HUKUKUN CİDDİ BİR İHLALİ" VURGUSU

Saldırıların, konut, okul, iş merkezi ve diğer temel altyapıları etkileyerek önemli yıkım ve hasara yol açtığı bildirilen paylaşımda, "Sivillere ve sivil altyapıya saldırmak, uluslararası insancıl hukukun ciddi bir ihlalidir." ifadeleri kullanıldı.