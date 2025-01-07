BM, İran'da geçen yıl artan idam cezalarından derin endişe duyuyor

AA

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İran'da artan idam cezalarına değindi.

Türk, yaptığı açıklamada İran'da geçen yıl belirgin bir şekilde artan idam cezalarından derin endişe duyduğunu belirtti.

"İNFAZ DALGASI DURDURULMALI"

Türk, yaptığı yazılı açıklamada, İran'da 2024'te en az 901 kişinin infaz edildiği ve bu sayının 2023'te 853 kişi olduğuna dikkati çekti.

İran'da idam cezası verilen kişi sayısının her yıl artmasının rahatsız edici olduğunu vurgulayan Türk, "İran'da geçen yıl belirgin bir şekilde artan idam cezalarından derin endişe duyuyorum. İran'ın, giderek artan bu infaz dalgasını durdurmasının zamanı geldi." değerlendirmesinde bulundu.

"ÖLÜM CEZASINA KARŞIYIZ"

Türk, 2024'te idamla ilgili kararların çoğunun uyuşturucuyla ilgili suçlar nedeniyle alındığını aktararak, infaz edilen kadın sayısında da artış olduğuna işaret etti.

"Her koşulda ölüm cezasına karşıyız." ifadelerini kullanan Türk, bunun, temel yaşam hakkıyla bağdaşmadığını ve masum insanların idam edilmesi gibi kabul edilemez bir risk oluşturduğunu kaydetti.

Türk, İranlı yetkililere tüm idamların durdurulması ve bu ceza yönteminin kaldırılması çağrısında bulundu.