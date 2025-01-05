İran'da estetik ameliyat yaşı düşürüldü

AA

Burun ameliyatı başta olmak üzere estetik operasyonlara büyük ilgi gösteren İran'da radikal bir karar alındı.

İran'da, estetik amaçlı yapılan cerrahi işlemler için asgari yaş 18 olarak belirlenmişti.

İran yönetimi, estetik yaşını düşürme kararı aldı.

KIZLAR İÇİN 14, ERKEKLER İÇİN 16

Artık estetik olmak için kızlarda 14, erkeklerde 16 yaşında olmak yeterli görülecek,

İran Rinoloji Derneği yönetim kurulu üyesi İbrahim Rezmpa, konuya ilişkin “Bilimsel açıdan bakıldığında, bu yaşlar artık uygun kabul ediliyor. Kızlar 14 yaşından itibaren, erkekler ise 16 yaşından itibaren ameliyat olabilir.” açıklamasına bulundu.

"ESTETİK AMELİYATLARA TALEP ARTTI"

Rezmpa, büyüme, fiziksel ve psikolojik gelişim ile duygusal olgunluk gibi faktörlerin bir kişinin ameliyata uygunluğunu belirlemede önemli olduğunu da sözlerine ekledi.

Rezmpa, ülkede estetik cerrahiye olan talebin arttığını vurguladı ancak yapılan ameliyatların sayısıyla ilgili herhangi bir veri paylaşmadı.

Uzmanlar, İran'da estetik cerrahiye olan talebin artışını akran baskısı, medya etkisi ve hâkim kültürel normların yönlendirdiğini öne sürüyor.