BM: Komşu ülkelerdeki Suriyeli mülteciler geri dönüyor

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Suriye'de 14 yıl devam eden çatışmalar nedeniyle komşu ülkelerde yaşayan mültecilerin evlerine geri döndüğünü söyledi.

Grandi, Aralık 2024'te Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'ye dönüşlere ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

Bugünün Dünya Mülteci Günü olduğunu hatırlatan Grandi, "Bu günü, 14 yıllık çatışmanın ardından komşu ülkelerden dönen 600 bin kişiden bazılarıyla birlikte Suriye'de geçiriyorum." ifadesini kullandı.

"SURİYE GÜVENLİK SAĞLANDIĞINDA DÖNÜLECEK BİR YER"

Grandi, Suriye'nin, geri dönenler için güvenlik, fırsatlar ve destek sağlandığında, nihayet mülteci statüsünden çıkabilecekleri bir yer olduğuna işaret etti.

"ARALIKTAN BU YANA 2 MİLYON MÜLTECİ EVLERİNE DÖNDÜ"

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, dün X'ten yaptığı paylaşımda, "Aralıktan bu yana 2 milyondan fazla Suriyeli mülteci ve yerinden edilmiş kişi evlerine döndü." bilgisini vermişti.