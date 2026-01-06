BM, Libya'da tırmanan gerilimden endişeli

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Birleşmiş Milletler, Libya'da Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisinin ilişkilerine yönelik pozisyon aldı.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu'ndan (UNSMIL) yapılan açıklamada, Bingazi ve Trablus'taki meclisler arasındaki anlaşmazlık nedeniyle Libya Yüksek Seçim Kurulu'nun yeni yönetiminin, 10 yılı aşkın süredir belirlenemediği belirtildi.

GERİLİMDEN ENDİŞE DUYULUYOR

Temsilciler Meclisi ile Devlet Yüksek Konseyi arasındaki tırmanan gerilim nedeniyle derin endişe duyulduğu ifade edildi.

TARAFLARA DİYALOG ÇAĞRISI

İki tarafa da tek taraflı adımlardan kaçınmaları ve diyalog çağrısı yapılan açıklamada, Yüksek Seçim Kurulu'nun bugüne kadar birliğini koruyan ve seçimlerin yürütülmesinde teknik yeterliliğini ispat eden az sayıdaki ulusal kurumdan biri olduğu kaydedildi.

YÜKSEK SEÇİM KURULU İLE ÇALIŞILACAK

UNSMIL'ın bu anlaşmazlığın çözümü konusunda taraflara destek olmaya hazır olduğu ve uygulanabilir bir seçim sürecinin desteklenmesi için İmad es-Sayih yönetimindeki Yüksek Seçim Kurulu ile çalışmaya devam edeceği aktarıldı.

TEMSİLCİLER MECLİSİ İLE DEVLET YÜKSEK KONSEYİ ARASINDAKİ GERİLİM

Devlet Yüksek Konseyi, dün Libya Siyasi Anlaşması çerçevesinde Yüksek Seçim Kurulunun yeni başkanını seçmek için bir oturum düzenlediğini duyurmuş ve Konsey üyelerinden 108 kişinin katıldığı oturumda yapılan seçimde 63 oy olan Salah el-Kımişi Yüksek Seçim Kurulu'nun yeni başkanı olarak seçilmişti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ise Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Muhammed Tekale'yi Libya'nın krizden kurtulmasını istememekle suçlamış, İmad es-Sayih yönetimindeki Yüksek Seçim Kurulunun yerel seçimlerde başarılı olduğunu ve yönetimi değiştirmenin gereksiz olduğunu belirtmişti.

Libya Temsilciler Meclisi ile Trablus'taki meclisin üst kanadı Devlet Yüksek Konseyi arasında seçim yasaları konusunda ve Yüksek Seçim Kurulu'nun yönetiminin belirlenmesi hususunda anlaşmazlık yaşanıyor.

Bu anlaşmazlık nedeniyle ülkede, yıllardır başkanlık seçimleri ve genel seçimler yapılamıyor.