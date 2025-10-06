BM: Mısır'daki müzakerelerden olumlu sonuç çıkmasını umuyoruz

Dünyanın gözü Mısır'a çevrildi.

Mısır basını, Hamas ve İsrail arasında Gazze Şeridi’nde kalıcı barış sağlanmasını öngören Gazze Planı’na dair dolaylı müzakerelerin başladığını bildirdi.

İsrail ve Hamas arasındaki müzakerelerin Şarm El-Şeyh kentinde yapıldığını aktaran Mısır basını, "Mısırlı ve Katarlı arabulucular, esir takası için bir mekanizma oluşturmak üzere her iki tarafla da çalışıyor" dedi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'DEN AÇIKLAMA

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, gelişmeleri değerlendirdi.

Başkan Donald Trump'ın ateşkes planı çerçevesinde Mısır'da Hamas ve İsrail heyetleri arasında süren müzakerelerden olumlu bir sonuç çıkmasını umduklarını belirten Dujarric, Gazze'de iki yıla yakın süreçte sivillerin uğradığı yıkımı ve acıyı gördüklerini söyledi.

"FIRSAT PENCERESİ AÇILDI"

Dujarric, "Şimdi bir fırsat penceresi açıldı ve bu pencerenin, bu çatışmaya son vermek için değerlendirilmesini istiyoruz." diye konuştu.

Gazze'ye insani yardımları dağıtmak için yeşil ışık beklediklerini ifade eden Dujarric, Gazze'ye değişik bölgelerden girmek için binlerce ton malzemenin kamyonlarda hazır olduğunu kaydetti.

İNSANİ YARDIMLAR ENGELLENİYOR

Stephane Dujarric, öte yandan son günlerde Gazze'de hava saldırılarında azalma olmasına rağmen top atışlarının ve silahlı saldırıların devam ettiğine dikkati çekerek, insani yardımların geçişi ve dağıtımı konusunda da İsrail'in engellemelerinin sürdüğünü dile getirdi.

İsrail'in zorla yerinden etmeleri nedeniyle güneydeki mülteci kamplarının aşırı kalabalıklaştığına işaret eden Dujarric, Gazze kentinin tehlikeli bir çatışma bölgesi ilan edilmesine ve kuzeye doğru her hareketin yasaklı olmasına rağmen bazı ailelerin tekrar kuzeye doğru yönelmek zorunda kaldıklarını aktardı.

SUMUD FİLOSU HAKKINDA DA KONUŞTU

Dujarric, Küresel Sumud Filosu'ndaki sivil aktivistlerin İsrail tarafından kaçırıldıktan sonra işkenceye maruz kaldıkları yönündeki sorulara da "O haberleri gördük, açıkçası çok rahatsız edici.

Gözaltındaki herkesin en kısa sürede ülkelerine gönderildiğini görmek isteriz." yanıtını verdi.