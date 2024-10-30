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DHA

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor.

Peş peşe Gazze'yi bombalayan İsrail, bölgede çalışan BM yetkililerine de saldırıyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde de (BMGK), Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki duruma ilişkin açık oturum düzenlendi.

Toplantıda üye ülkeleri bilgilendiren BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, işgal altındaki Filistin toprakları ve genel bölgede şiddetin arttığını söyledi.

"GÖRDÜKLERİM TAHMİN EDİLENİN ÖTESİNDE"

Geçen hafta Gazze'yi ziyaret ettiğini belirten Wennesland, "Gördüklerim, tahmin edilenin çok ötesinde." diye konuştu.

Gazze'de insani yardım operasyonlarını geliştirmek için temel bir değişimin gerekli olduğunu kaydeden Wennesland, "Orta Doğu'da son yılların en tehlikeli kavşağındayız." ifadesini kullandı.

"ATEŞKESE" VURGU

BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, bölgede ateşkes sağlanmasının önemine vurgu yaparak, "Hepimizin tüm çabaları gerginliği azaltma ve bölgede barış ve istikrarı sağlamaya odaklanmalı." dedi