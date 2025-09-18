BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen görevinden istifa etti

Suriye'yi ilgilendiren kritik gelişme...

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, 6 yılı aşkın süredir devam ettiği görevini yakında bırakacağını açıkladı.

"KİŞİSEL NEDENLERLE AYRILIYORUM"

Pedersen, BM Güvenlik Konseyi'ne BM Genel Sekreter Antonio Guterres'in istifasını kabul ettiğini bildirerek, "Uzun bir hizmet döneminin ardından kişisel nedenlerle görevimden ayrılmak niyetindeydim.

Suriye'deki deneyimlerim, bazen şafak sökmeden önce en karanlık saatlerin yaşandığı gerçeğini doğruladı. Uzun süre boyunca ilerleme kesinlikle imkansız görünüyordu, ta ki birdenbire gerçekleşene kadar" dedi.

"SURİYE HALKI KADAR DERİN ACILAR ÇEKEN HALK SAYISI ÇOK AZ"

Pedersen, BM Güvenlik Konseyi'ne Suriye’de Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından Suriye’nin tarihi bir geçiş sürecinde olduğunu belirterek, "Suriye halkı kadar derin acılar çeken, bu kadar direnç ve kararlılık gösteren çok az halk vardır.

Bugün Suriye ve halkı yeni bir şafağa kavuştu ve bizler bunun parlak bir gün olmasını sağlamalıyız. Onlar bunu çok hak ediyorlar" dedi.

Suriye’deki iç savaş sırasında Pedersen, Esad rejimi ile muhalifleri arasında barışçıl bir çözüm müzakere etmek amacıyla siyasi misyonlara öncülük eden birkaç BM elçisinden biri olarak görev yapıyordu.