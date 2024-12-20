BM: Suriye'nin devrik lideri Esad işlediği suçlar nedeniyle hesap vermeli

AA

61 yıllık Baas rejimi çökerken, eli kanlı lider Beşar Esad çaldığı paralarla kaçtı.

Esad kaçtı ancak, arkasında işlediği suçların canlı kanıtları kaldı.

SURİYE'DEKİ SON DURUMU DEĞERLENDİRDİ

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan ve BM Cenevre Ofisi İletişim Direktörü Alessandra Vellucci, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

"ESAD HESAP VERMELİ"

Al-Kheetan bir soruya karşılık, "Elbette Beşşar Esed ile geçmişte ve günümüzde ciddi suçlar işlemiş olabilecek herkes uluslararası insan hakları hukukuna ve adil yargılamalara uygun olarak hesap vermeli. Bu, Suriye'deki geçiş ve Suriye'nin başlayacağı geleneksel adalet için çok önemli bir durum." şeklinde yanıt verdi.

Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinden yaklaşık iki hafta sonra yüzlerce tutuklunun cezaevlerinden dışarı akın ettiği görüntüleri gördüklerini belirten Al-Kheetan, "Bazıları gün ışığını gördükleri için mutluluklarını dile getirirken, diğerleri yıllarca süren işkence ve insanlık dışı muamele dolayısıyla yaşadığı şok nedeniyle hiçbir şekilde kendini ifade edemiyor." diye konuştu.

"SURİYE'DE DOKUNAKLI SAHNELER GÖRDÜK"

Al-Kheetan, Suriye'de birçok kişinin yıllarca ailelerinden habersiz bir şekilde gözaltında tutulduğunu kaydederek, yıllar sonra ilk kez birbirlerine sarılan insanların, oğullarını ve kızlarını tanımakta zorlandığını gösteren dokunaklı sahneler gördüklerini söyledi.

Al-Kheetan, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün gelecek hafta Suriye'de insan hakları konularında mevcut BM varlığını, herhangi bir geçişin kapsayıcı ve uluslararası hukuk çerçevesinde olmasını desteklemek için insan hakları heyetini bölgeye göndereceğini de söyledi.

Geçiş sürecinde adaletin sağlanmasının ve insan haklarına dayalı toplumsal güvenin inşasının, Suriye'nin geleceğinde oldukça önemli olacağına işaret eden Al-Kheetan, "Bu, ülke genelindeki bireylerin ve ailelerin onlarca yıldır katlandığı tarif edilemez acıyı ele almanın, tüm Suriyelilerin insan haklarının eşit şekilde saygı göreceği, korunacağı ve yerine getirileceği bir gelecek inşa etmenin tek yolu." diye konuştu.

"SURİYE'DE ACİL ADIMLAR ATILMALI"

Al-Kheetan, "Geçici hükümetin yetkilileri, geçmişteki suçların ve ihlallerin kanıtlarının korunmasını sağlamak için acil adımlar atmalı. Bunlara toplu mezarlardan, hapishanelerden, gözaltı merkezlerinden, bakanlıklardan ve diğer devlet kurumlarından gelen kayıtlar ve belgeler ile yaşananları belgelemede ve sorumluları hesap vermeye çağırmada önemli olabilecek diğer maddi kanıtlar da dahil." değerlendirmesinde bulundu.

Yüksek Komiser Türk'ün, Suriye'deki kapsamlı geçiş sürecinin merkezinde "insan haklarının" bulunması gerektiği yönündeki çağrısını hatırlatan Al-Kheetan, geçici hükümet yetkililerine, güvenliğin yeniden sağlanması, ve suç işlediği belirtilenlerin uluslararası insan hakları standartlarına uygun hesap vermelerinin önünün açılması çağrısında bulundu.