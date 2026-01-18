Suriye ordusunun ilerleyişinin ardından Şam'da tekbirler yükseldi

- Suriye ordusu, terör örgütü PKK/YPG'ye karşı operasyon başlatarak Tabka, Deyrizor ve Rakka kentlerini kontrol altına aldı.
- Zafer sonrası Şam'da camilerden tekbir sesleri yükseldi ve kutlamalar yapıldı.
- Rakka'da halk, YPG/SDG'den kurtuluşu sokaklarda kutlarken, İdlib'deki muhaliflerin ilerleyişiyle Şam muhaliflerin kontrolüne geçti.
Tarihi anlar...
Suriye ordusu, 10 Mart Mutabakatı'na uymayı reddeden terör örgütü PKK/YPG'ye karşı harekete geçti.
Başlatılan operasyonda ilk olarak Tabka ve Deyrizor kentlerinde kontrol sağlandı.
RAKKA ELE GEÇİRİLDİ
Daha sonra Rakka kent merkezine doğru yürüyüşe geçen Suriye ordusu, terör örgütünü buradan da temizledi.
Kent merkezinde YPG/SDG varlığı büyük ölçüde sona erdirilirken, güvenlik noktaları ve kamu binalarında denetim devralındı.
Kentte kontrolün sağlanmasının ardından yerel idari yapıların yeniden faaliyete geçirilmesi için çalışmalar başlatıldı.
TEKBİR SESLERİ YÜKSELDİ
Suriye ordusunun büyük zaferinin ardından Şam'da kutlamalar başladı.
Yıllar boyu esaret altına yaşayan Suriye halkı topraklarını birer birer geri alırken başkentteki tüm camilerden tekbir sesleri yükseldi.
YPG'YE AİT HEYKELLER YIKILDI
Öte yandan Rakka iline bağlı Tabka kentinde halk, bölgenin terör örgütü YPG/SDG’den kurtarılmasını sokaklara çıkarak kutladı.
Kutlamalar sırasında YPG/SDG’nin bazı önde gelen isimlerine ait heykellerin yıkıldığı görüldü.
ÖNCE ESAD ALT EDİLDİ
Suriye’nin kuzeyindeki İdlib kentine sıkışan muhalifler, Esed rejimini devirmek amacıyla 27 Kasım 2024’te harekete geçti.
Heyet Tahrir Şam öncülüğündeki gruplar, İdlib’den güneye ilerleyerek Halep iline operasyon başlattı.
8 Aralık 2024’te muhalifler, başkent Şam’a girerek Sednaya Hapishanesi’ni bastı ve tutsakları kurtardı.
Böylece 1963’ten beri iktidarda olan Baas Partisi’nin 61 yıllık yönetimi sona erdi.
Başkent Şam tamamen muhaliflerin kontrolüne geçerken, Beşşar Esed ülkeyi terk ederek Rusya’ya kaçtı.