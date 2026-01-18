YPG/SDG keskin nişancıları Rakka merkezde halka ateş açtı: 2 ölü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye ordusu ile YPG/SDG unsurları arasında yaşanan çatışmalar sırasında terör örgütünün kontrolündeki Rakka'da halk ayaklanmıştı.

AA muhabirinin aktardığına göre, Rakka merkezini büyük ölçüde geri alan yerel halk, şehirdeki terör örgütüne ait sembolleri kaldırdı.

SEMBOLLER YIRTILDI, HEYKEL YIKILDI

Halk, Rakka'nın bazı noktalarındaki terör örgütüne ait sembolleri yırttı, bir teröristi sembolize eden heykeli de yıktı.

Öte yandan yerel halk ve aşiret güçleri, kent merkezini terör örgütü YPG/SDG'den büyük ölçüde geri alsa da Rakka'da çok sayıda terör örgütü mensubu keskin nişancı bulunuyor.

KESKİN NİŞANCILAR 10 KİŞİYİ YARALARKEN 2 KİŞİYİ DE ÖLDÜRDÜ

Terör örgütüne mensup keskin nişancılar, Rakka merkezde sivilleri hedef aldı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'da yer alan haberde, terör örgütüne mensup keskin nişancıların ateş açması sonucu 2 sivilin hayatını kaybettiği, en az 10 kişinin de yaralandığı belirtildi.