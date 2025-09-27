BM yaptırımları İran'a geri dönüyor

Yaptırımlar ve baskılar...

İran'a yönelik Birleşmiş Milletler yaptırımlarını durdurmaya Rusya ve Çin'in çabaları yetmedi.

VETO EDİLDİ

BM Güvenlik Konseyi'nde Rusya ile Çin tarafından sunulan, İran’a yönelik yaptırımların ertelenmesine dair karar tasarısı veto edildi.

YAPTIRIMLAR DEVREYE GİRMİŞ OLACAK

Bu durumda İran'a, nükleer programı nedeniyle uygulanan yaptırımların dönmesini sağlayacak olan mekanizma, Türkiye saatiyle yarın sabah 03.00'te devreye girmiş olacak.

BÜYÜKELÇİLER TAHRAN'A ÇAĞRILDI

İran, mekanizmayı işleten üç Avrupa ülkesindeki büyükelçilerini tepki olarak Tahran'a çağırdı.

Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ise ABD yönetimini suçlayarak, "Trump'ın izlediği yol tüm bölgeyi ateşe atacak." dedi.

Pezeşkiyan, ABD’nin uranyum zenginleştirme programından vazgeçmeleri karşılığında üç aylık yaptırım muafiyeti teklif ettiğini de açıkladı.

İran Cumhurbaşkanı, bu talebi “kabul edilemez” olarak nitelendirerek reddettiklerini duyurdu.