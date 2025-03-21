BM'den 2024 raporu: Göç yollarında en fazla can kaybının kaydedildiği yıl oldu

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Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 2024 göç verilerini paylaştı..

Geçen yıl göç ederken ölenlere ilişkin yazılı açıklamada bulunan IOM, açıklamasında, "2024'te dünya çapında göç yollarında en az 8 bin 938 kişi hayatını kaybetti ve bu kayıtlardaki en ölümcül yıl oldu." dedi.

GÖÇ YOLLARINDA ÖLENLERİN SAYISINDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Son 5 yılda göç yollarında ölenlerin sayısındaki artış eğiliminin sürdüğüne işaret edilen açıklamada, 2024'teki ölüm sayısının, 8 bin 747 göçmen ölümünün kaydedildiği 2023'teki bir önceki rekoru geride bıraktığı vurgulandı.

"HER SAYININ ARKASINDA BİR İNSAN VAR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen IOM Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı Ugochi Daniels, "Dünya genelinde artan göçmen ölümlerinin trajedisi hem kabul edilemez hem de önlenebilir. Her sayının arkasında bir insan var." ifadelerini kullandı.

Daniels, dünyanın birçok bölgesindeki ölümlerde artış yaşandığını belirterek, bunun daha fazla trajik can kaybını önleyebilecek uluslararası bir müdahaleye duyulan ihtiyacı gösterdiğinin altını çizdi.