BM'den BAE'ye Prenses Latife çağrısı

Dubai Emiri'nin kızının görüntülü mesajının ardından Birleşmiş Milletler'den "Latife serbest bırakılsın" açıklaması geldi.

Üç yıl önce Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) kaçmaya çalışırken yakalanan Prenses Latife, geçen şubat ayında ortaya çıkan görüntülü mesajında rehin tutulduğunu anlatmıştı.

Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit el Maktum'un kızı Latife, banyoda kaydettiği görüntülerde, bir villada rehin olarak tutulduğunu ve kendisine gözdağı verildiğini söylemiş, görüntüler büyük yankı uyandırmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları uzmanları tarafından yapılan ortak açıklamada, 35 yaşındaki Prenses Latife'nin serbest bırakılması istendi.

"EVDE BAKILIYOR BİLGİSİ YETERSİZ"

Açıklamada, "Yetkililerin somut bilgi vermemesinden endişe duyuyoruz." denildi.

BAE, 19 Şubat'ta Dubai Emiri'nin kızının evde bakıldığına dair bir açıklama yapmıştı. BM'li yetkililer, "Emirlikler yetkilileri tarafından 'evde bakıldığı' bilgisi bu aşamada yeterli değildir." ifadesini kullandı.

"DERHAL SERBEST BIRAKIN"

Ortak açıklamada, Prenses Latife'nin "tutulduğu koşulların bağımsız olarak doğrulanması ve derhal serbest bırakılması” çağrısında bulunuldu.

BAE'li yetkililerden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

HİNDİSTAN AÇIKLARINDA YAKALANDI

Prenses Latife, bir Fransızın yardımıyla 2018'de ülkeyi deniz yoluyla terk etmeye çalışırken Hindistan açıklarında yakalanmış ve geri götürülmüştü.

Dünya çapında pek çok insan hakları savunucusu, Latife'nin istememesine rağmen ülkeye götürüldüğünü ve bunun bir "kaçırılma" olduğunu belirtmişti.

Dubai Emiri'nin kızı Prenses Latife: Babam beni rehin tutuyor ViDEO





PRENSES HAYA LONDRA'YA KAÇTI

Dubai Emiri El Maktum'un eşi Prenses Haya, 2019 yılının başlarında çocuklarıyla Dubai'den kaçarak İngiltere'ye yerleşmişti.

Prenses Haya'ya yakın kaynaklar, onun da kaçırılarak Dubai'ye geri götürülmekten korktuğunu belirtmişti.