BM'den Gazze için 1,2 milyar dolarlık yardım kampanyası Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Anyonio Guterres, BM ve ortaklarının Gazze Şeridi’ndeki 2,7 milyon insana yardım etmek için 1,2 milyar dolarlık bir insani yardım kampanyası başlattığını duyurarak, insani ateşkes çağrısını yineledi.

AA & Ensonhaber

Gazze'de İsrail ordusunun bir aydır düzenlediği saldırılarda 10 binden fazla sivil can verdi, 40 binden fazlası da yaralandı. 2 milyona yakın Filistinlinin şiddet sarmalı ile göçe zorlandığı Gazze'de temel ihtiyaç kaynakları bitme noktasında.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin New York kentinde bulunan Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde Gazze’deki son durumuna ilişkin basın toplantısı düzenledi.

"İsrail BM tesislerini vuruyor"

Guterres, insani ateşkesin hemen yapılmasına vurgu yaparak şunları söyledi:

İsrail Savunma Kuvvetleri, kara operasyonları ve devam eden bombardımanlar ile sivilleri, hastaneleri, mülteci kamplarını, camileri, kiliseleri ve barınaklar da dahil olmak üzere BM tesislerini vuruyor. Kimse güvende değil.

"Yakıt biterse, bebekler ve hastalar ölecek"

Gazze çocuklar için mezarlığa dönüşüyor. Her gün yüzlerce kız ve erkek çocuğunun öldürüldüğü veya yaralandığı bildiriliyor.



Kuruluşumuzun tarihindeki herhangi bir döneme kıyasla daha fazla Birleşmiş Milletler çalışanı öldürüldü.



Yakıt olmazsa kuvözdeki yeni doğan bebekler ve yaşam destek ünitesindeki hastalar ölecek.

BM'den 1,2 milyar dolarlık yardım kampanyası