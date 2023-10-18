BM'den İsrail uyarısı: Çatışmalar devam ederse bölgesel gerilim tırmanır Orta Doğu Barış Süreci Koordinatörü Wennesland, Gazze'deki hastane saldırısını örnek gösterdi. Bu gibi durumların, çatışmaları daha geniş alana yayabileceği uyarısı yapıldı.

AA & Ensonhaber

İsrail-Filistin çatışmalarının, daha geniş bir bölgeye yayılmasından endişe ediliyor.

Gazze Şeridi'ni abluka altında tutan İsrail ordusunun sivilleri hedef alan saldırıları ve son olarak hastanedeki yüzlerce kişinin ölümüne yol açan bombardımanı, mevcut gerilimi iyice tırmandırdı.

Birleşmiş Milletler (BM), bölgenin karşı karşıya olduğu tehlikeye işaret etti.

BM'nin Orta Doğu Barış Süreci Koordinatörü Tor Wennesland, konuya ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

'Daha büyük gerilim' uyarısı

Wennesland, Gazze'deki savaş ne kadar uzun sürerse, daha büyük bir gerilime yol açacak "çok tehlikeli" bir durumu tetikleyebilme ihtimalinin de o kadar artacağını söyledi.

Al Jazeera'ye konuşan Wennesland, gerilimi tırmandırması muhtemel durumlara atıfta bulunurken, "Bu olaylardan birinin Gazze'de dün gerçekleşen hastane bombalaması olduğunu söylemeliyim." dedi.

İsrail, Gazze’yi bombalamayı sürdürüyor

İsrail, Gazze’de El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği ve 500 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 3 bin 300 kişinin öldüğünü ve 13 bin kişinin yaralandığını duyurdu.

İlaç sıkıntısı, bulaşıcı hastalık riski

Gazze Şeridi'nde ciddi bir ilaç sıkıntısı ve hastanelere ulaşımda büyük sorunlar yaşanıyor.

Su kesintileri ve kanalizasyon sisteminin bozulması, bulaşıcı hastalıkların yayılma riskini artırıyor.