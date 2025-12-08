BM'den, yerinden edilmiş 41 milyon kişiye destek çağrısı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 2026'daki acil yardım çağrısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Hareket halindeki 41 milyon insana yardım etmek, göçü güvenli ve düzenli hale getiren sistemleri güçlendirmek için 4,7 milyar doları talep eden 2026 küresel acil yardım başlattık." ifadesi kullanıldı.

"İHTİYAÇLAR İÇİN SÜREKLİ VE İLKELİ BİR DESTEK GEREKİYOR"

Çağrının, basit ama acil bir gerçeği vurguladığına işaret edilen açıklamada, insanların koruma, fırsat ve istikrar arayışıyla hareket ettiği, bu ihtiyaçların sürekli ve ilkeli bir destek gerektiği belirtildi.

Açıklamada, göçün, giderek artan ve birbiriyle kesişen krizlerle karşı karşıya olan bir dünyada yaşandığına dikkati çekilerek dünyada her 4 kişiden 1'inin istikrarsızlık, çatışma veya afetlerle dolu kırılgan ortamlarda yaşadığı kaydedildi.

"DOĞAL AFETLER 2024'TE 9,8 MİLYON KİŞİYİ YERİNDEN ETTİ"

2024 yılı sonu itibarıyla çatışma, şiddet ve afetler nedeniyle 83,4 milyon kişinin ülke içinde yerinden edildiği hatırlatılan açıklamada, "Yeni acil durumlar, toplulukları başa çıkma kapasitelerinin ötesine itmeye devam etti. Bu bağlamda gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş, sürdürülebilir yeniden entegrasyon, istikrarı güçlendirmede ve uzun vadeli kalkınmayı desteklemede önemli bir rol oynuyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, iklim değişikliği nedeniyle yaşanan doğal afetlerin 2024'te 9,8 milyon kişiyi yerinden ettiğine değinilerek bunun, 2023'e göre yüzde 27'lik artışı temsil ettiğinin altı çizildi.

"KÜRESEL EKONOMİK KAYIPLAR 242 MİLYAR DOLARA ULAŞTI"

"(Aşırı hava olayları nedeniyle) Küresel ekonomik kayıplar 242 milyar dolara ulaştı. Düzensiz göç de ciddi riskler taşımaya devam etti." denilen açıklamada, 2025'te düzensiz göçler nedeniyle 5 bin 500'den fazla ölüm ve kaybın kayıtlara geçtiği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IOM Genel Direktörü Amy Pope, insanların her gün istikrar veya daha iyi fırsatlar arayışıyla evlerini terk ettiğini belirterek, şunları kaydetti: