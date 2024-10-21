BM'den Yunanistan'a işkence ve kötü muameleyi durdurması için çağrı

AA

Birleşmiş Milletler (BM) İşkenceyi Önleme Alt Komitesi uzmanları, 6-17 Ekim tarihlerinde Yunanistan'da hapishaneleri, psikiyatri kurumları ve gözaltı merkezlerini ziyaret etti.

Ziyaret sonrası BM İşkenceyi Önleme Alt Komitesi uzmanlarından yazılı açıklama geldi.

"DAHA FAZLA ÖNLEM ALMASI GEREKİYOR"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Yunanistan'ın, özgürlüklerinden mahrum bırakılan kişileri işkence ve kötü muameleden korumak ve ulusal önleme mekanizmasının etkili ve önemli bir rol oynamasını sağlamak için daha fazla önlem alması gerekiyor.

Ayrıca, komitenin, Yunanistan hükümetine, özgürlüğünden yoksun bırakılan kişilerin işkence ve kötü muamelesini önlemeye ilişkin gözlemlerini ve önerilerini içeren gizli bir rapor sunacağı kaydedilen açıklamada, Yunanistan'a bu raporu kamuoyuna açıklama çağrısında bulunuldu.

"ACİL EYLEM GEREKİYOR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Komite Başkanı Anica Tomsic, Yunanistan'ın son yıllarda göç ve ulusal ekonomiyle ilgili olanlar da dahil önemli zorluklarla karşı karşıya kaldığını ancak işkence ve kötü muameleyi önleme konularında daha fazlasını yapması gerektiğini belirtti.

Tomsic, devamında "Özgürlüklerinden mahrum bırakılan kişilerin haklarını iyileştirmeyi amaçlayan adımlar atıldığını anlıyoruz. Ancak eksikliklerin giderilmesi ve tutukluları korumak, işkence ve kötü muameleyi önlemek için acil eylem gerekiyor." ifadelerinde ulundu.