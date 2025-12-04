BMGK heyetinden Suriye'ye 14 yıl sonra ilk ziyaret

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye'de Esad rejiminin yıkılmasının üzerinden 1 yıl geçti.

Bu bir yıllık süreçte yeni kurulan devlet uluslararası arenada yeniden saygın bir konuma geliyor.

Bu kapsamda Birleşmiş Milletler, 14 yıl sonra ilk kez Suriye'yi ziyaret edecek.

DEVRİMİN YIL DÖNÜMÜNDE ZİYARET

Dışişleri Bakanlığından Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) heyetinin, ülkede "ulusal bayram günü" ilan edilen 8 Aralık'ta Şam'ı ziyaret edeceği bildirildi.

Haberde, söz konusu ziyaretin, uluslararası toplumun "yeni Suriye'ye" verdiği desteği; ülkenin yeniden inşası, egemenliğinin pekiştirilmesi ve istikrarının sağlanması sürecine olan bağlılığını gösterdiği ifade edildi.

BMGK heyetinde tüm üye ülkelerden temsilcilerin bulunacağı aktarılırken bu ziyaretin, 14 yıl aradan sonra Suriye konusunda sağlanan ilk uluslararası mutabakatı temsil etmesi bakımından "tarihi" bir nitelik taşıdığı belirtildi.