BM'nin Gazze Raporu: Yıkım distopik bir film sahnesi gibi

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Direktör Yardımcısı Andrew Saberton, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria’ya yaptığı ziyaretin ardından New York’taki BM Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi.

Saberton, UNFPA olarak Gazze’ye ilk kez üst düzey bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirterek, gördükleri karşısında derin bir şok yaşadığını ifade etti.

"GAZZE, DİSTOPİK BİR FİLM SETİ GİBİ, AMA BU KURGU DEĞİL"

Saberton, bölgedeki yıkımı şu sözlerle anlattı:

Gazze’de gördüklerime tam olarak hazırlıklı değildim, kimse olamaz. Yıkımın boyutları distopik bir film setini andırıyordu ama bu kurgu değil. Gazze yerle bir olmuş, kilometrelerce moloz ve toz arasında sağlam kalan çok az bina var. Gördüklerimi unutamam.

"HER DÖRT KİŞİDEN BİRİ AÇ, 11 BİN 500 HAMİLE KADIN RİSK ALTINDA"

Gazze’de her dört kişiden birinin açlık çektiğini belirten Saberton, bu duruma özellikle 11 bin 500 hamile kadının da dahil olduğunu söyledi.

Erken doğum ve düşük oranının yaklaşık yüzde 70’e ulaştığını, her üç gebelikten birinin yüksek riskli olduğunu vurguladı.

"GAZZE'DE NORMAL DOĞUM DİYE BİR ŞEY YOK"

Hastanelerin yüzde 94’ünün yıkıldığını ya da ağır hasar gördüğünü ifade eden Saberton, dramatik tabloyu şöyle özetledi:

Gazze’de normal doğum diye bir şey yok. Kadınlar çoğu zaman çadırlarda bile mahrem alan bulamıyor. Yol kenarındaki molozların arasında doğum yapan kadınların hikayelerini duyuyoruz.

"NESİLLER BOYU SÜRECEK PSİKOLOJİK YARALAR"

Saberton, İsrail saldırılarının nesiller boyu sürebilecek psikolojik etkiler yarattığını belirterek, Gazze’deki gençlerin yüzde 70’inin depresyon ve anksiyete sorunları yaşadığını aktardı:

"Bu yaralar sadece fiziksel değil, ruhsal anlamda da çok derin. İyileşme çabaları gençlerin geleceği için hayati önemde."

"ÖLÜMLER ABD'YE ORANLANSA, 39 MİLYON KİŞİYE DENK GELİR"

Saberton, Gazze’de yaklaşık 70 bin ölü ve 250 bin yaralı bulunduğunu, bunun nüfusun yüzde 11’ine denk geldiğini belirtti:

"Bu oranı 340 milyon nüfuslu ABD’ye uygularsak, yaklaşık 39 milyon ölü anlamına gelir."

"KALICI ATEŞKES HAYATİ"

Gazze’de yürürlüğe giren ateşkesin “bir umut ışığı” olduğunu ancak saldırıların hâlâ sürdüğünü vurgulayan Saberton, “Aileler yeniden teröre sürükleniyor. Kalıcı ateşkes artık bir zorunluluk.” dedi.

BATI ŞERİA: "HAYAT BARİYERLERLE ÇEVRİLİ"

Ziyaretinin ikinci durağı olan işgal altındaki Batı Şeria hakkında da değerlendirmelerde bulunan Saberton, bölgedeki yaşamın bariyerler ve kontrol noktalarıyla kuşatıldığını ifade etti: "Batı Şeria’da yaşam, hayatın her alanına hükmeden engellerle çevrili."

"DÜNYA ARTIK SIRTINI DÖNEMEZ"

Saberton, uluslararası topluma çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

Artık ne Gazze’ye ne de Batı Şeria’ya sırtımızı dönmeyi göze alabiliriz. Filistinlilerin hayatı sadece hayatta kalmakla sınırlı kalmamalı; güvenlik, destek ve özgürlük sağlanmalı.

"GAZZE'YE GİREBİLDİĞİM İÇİN ŞANSLIYIM"

Saberton, AA muhabirinin sorusu üzerine, UNFPA’nın Gazze’yi daha önce vize alamadığı için ziyaret edemediğini açıkladı.

Gazze’de 1–2 gün kalmayı planladıklarını ancak sadece 5 saat kalabildiklerini belirten Saberton, şunları söyledi:

BM sisteminde üst düzey bir yetkiliyim ama Gazze’ye girmek için saatlerce sınırda bekledim. İçeri girdikten sonra da erken ayrılmamız gerektiği bildirildi. Gazze’ye girebildiğim için kendimi şanslı hissediyorum.

Saberton, UNFPA’nın Filistin topraklarında 57 çalışanı bulunduğunu, bunların 16’sının Gazze’de görev yaptığını belirtti. İşgal altındaki Batı Şeria’da ise 5 gün kaldığını kaydetti.