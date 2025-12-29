Suriye, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın katılımı ile yeni banknotlarını tanıttı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye'de devrik Beşar Esad sonrası reformlar sürüyor.

Bu kapsamda, mevcut para birimi de değiştiriliyor.

YENİ SURİYE PARASI TANITILDI

Şam’daki Konferans Sarayı’nda düzenlenen resmi törenle yeni Suriye parası tanıtıldı.

Törende Cumhurbaşkanı El-Şara ile Suriye Merkez Bankası Başkanı Abdulkadir El-Hasriye yeni parayı kamuoyuna sundu.

"SÜREÇTE BİR SAKİNLİĞE İHTİYAÇ VAR"

Cumhurbaşkanı El-Şara, tanıtım töreni kapsamında düzenlenen diyalog oturumunda şunları kaydetti:

Para değişimi sürecinde bir sakinliğe ihtiyaç var. Merkez Bankası, bu işlemin belirlenmiş bir zaman çizelgesine göre gerçekleştirileceğini açıkladı.

Vatandaşın Suriye lirasına güveni, son yıllarda zarar gören Suriye ekonomisine duyulan güvenin bir parçasıdır.



Ekonomi, bankacılık sektörü de dahil olmak üzere birçok alanda çöküş yaşamıştır. Ayrıca yüksek döviz kurları, Suriye lirasına olan güvenin kaybolmasına yol açmış ve insanların paralarını bankalardan uzak, evlerinde saklamalarına neden olmuştur.

ENFLASYONA DİKKAT ÇEKTİ

Yeni bir anlayış vurgusu yapan Şara, "Yeni para, alışveriş ve ticaret işlemlerini kolaylaştıracak, dolar kullanımına olan bağımlılığı azaltacak ve uzun vadede ekonomiye duyulan güveni güçlendirecektir. Para değişimi sırasında yeni bir anlayışa ihtiyaç var.

Kazanç sağlayanların sahte spekülasyonlarını suç saymalı ve likiditeyi, enflasyon durumunu etkilemeyecek şekilde kademeli olarak sağlamalıyız. Bugünkü Suriye parasının tasarımında, öncelikle Suriye’de bulunan ürünlerin eski tarihi hafızasını yeniden canlandırdık." dedi.

PARADAN İKİ SIFIR ATILIYOR

Husri, "Değişiklik kapsamında iki sıfır kaldırılarak 100 Suriye lirası, 1 yeni Suriye lirası olarak kabul edilecek. Eski ve yeni banknotlar 90 gün boyunca birlikte tedavülde olacak. Gerek görülmesi halinde süre uzatılabilecek. Değişim işlemleri ücretsiz gerçekleştirilecek; komisyon, ücret veya vergi alınmayacak." demişti.

Gelecek yıldan itibaren tüm banka hesaplarının yeni Suriye lirası üzerinden tutulacağını kaydeden Husri, kamu ve özel sektörün bu dönüşüme uyma zorunluluğu bulunduğunu, döviz kurları için resmi bültenlerin ise her iki para ile de yayımlanacağını belirtmişti.