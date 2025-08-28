Boğazı kesilerek toplu mezara gömüldü: Ukraynalı asker, tırnaklarıyla toprağı kazıp çıktı

Rusya ve Ukrayna cephesi, 3 yıla yakın bir süredir sıcak çatışmalara sahne olurken, filmeleri aratmayan bir kurtuluş hikayesi yaşandı.

Rusya'nın Donetsk bölgesinin doğusunda bulunan Pokrovsk yakınlarında Rus güçlerince yakalanan 33 yaşındaki Ukrayna Ulusal Muhafız askeri Vladislav, ağır işkencelere uğradı.

Pokrovsk cephesinde görevli Vladislav, bölgeye düzenlenen Rus taarruzunda esir düştü.

TOPLU MEZARA GÖMÜLDÜ

Kendisinden önce yakalanan Ukrayna istihbaratı üyelerinin gözleri oyuldu, dudakları, kulakları ve burunları kesildi.

Rus güçleri, savaş esiri Vladislav'ın da boğazını keserek yaşamını yitiren 7 silah arkadaşıyla beraber toplu mezara gömdü.

YAŞADIKLARINI NOTLAR ARACLIĞIYLA PAYLAŞTI

Boğazındaki yaradan dolayı konuşamayan Vladislav, yaşadıklarını eşi ve kardeşiyle yazılı notlar aracılığıyla paylaştı.

1 çocuk babası Vladislav, bu notlarda diğer esirlerin uğradığı şiddeti aktardı.

Ukraynalı askerin anlattıklarına göre, 4 yaşındaki kızını görebilme umudu, hayatta kalma mücadelesinde en büyük motivasyonu oldu.

MEZARDAKİ KIRIK CAM PARÇALARIYLA İPLERİ KESMEYE ÇALIŞTI

Ukraynalı kamu yayıncısı Suspilne Dnipro'nun bildirdiğine göre Vladislav, esaret altında kalan mahkumların korkunç işkencelere maruz bırakıldığını söyledi.

Eşi Victoria ise cesetlerin üzerinin çöp ile örtüldüğünü ifade ederek, Vladislav’ın ellerinin bağlı olduğunu ancak mezardaki kırık bir cam şişesiyle ipleri kesmeyi başardığını belirtti.

Yaralarını kendi imkanlarıyla sarmaya çalışan asker, boğazına bez parçası bağlayarak kanamayı durdurmaya çalıştı.

TOPRAĞI TIRNAKLARIYLA KAZIDI

Rus askerleri mezarın bulunduğu bölgeden ayrılırken, tırnaklarıyla toprağı kazmayı başaran Vladislav, gömüldüğü mezardan çıktı.

5 GÜN BOYUNCA SÜRÜNDÜ

Ağır yaralı haldeki Ukraynalı asker, yerde sürünerek Ukrayna mevzilerine ulaşmaya çalıştı.

Ağustos ayı başında yakalanan Vladislav, hayatta kalabilmek için 5 gün boyunca süründükten sonra Ukrayna birliklerine ulaşmayı başardı.