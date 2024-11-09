Bolivya meclisinde domatesli saldırı: Konuşmasını yapamadan ayrıldı

AA

Bolivya meclis kürsüsü dikkat çeken anlara şahitlik etti...

Eski başkan Avo Morales'in destekçileri Bolivya'da protestolarını sürdürürken, Morales yanlısı Sosyalizme Doğru Hareket (MAS) üyesi bir grup milletvekili bugün, meclis kürsüsüne çıkan Devlet Başkan Yardımcısı David Choquehuanca'ya domatesli saldırı düzenledi.

KONUŞMASINI YAPAMADAN MECLİSTEN AYRILDI

Meclis kürsüsüne çıkan Devlet Başkan Yardımcısı David Choquehuanca'ya domates fırlatılmasının üzerine Choquehuanca, konuşmasını yapamadan kürsüden inmek ve meclisten ayrılmak zorunda kaldı.

Ayrıca, o anlarda Morales destekçileri ile iktidar partisi milletvekilleri arasında da arbede çıktı.

"VANDALİZ" EYLEMİ VURGUSU

Domatesli saldırı sonrası açıklama yapan Devlet Başkanı Luis Arce, Morales yanlılarının mecliste "vandalizm" eylemi gerçekleştirdiğini belirtti.

Arce, devamında şu ifadelerde bulundu:

(Morales’i kastederek) Evismo, bu eylemleriyle bir kez daha diyalog iradesine sahip olmadığını ülkemize gösterdi. Bugün yaşananlar, Bolivya halkının hissiyatını temsil etmiyor.

ARCE'Yİ VATANA İHANETLE SUÇLADI

Devlet Başkanı Luis Arce'nin açıklamaları sonrası Morales ise sosyal medya hesabından yanıtta bulundu.

Morales, yaptığı açıklamada Arce'yi vatana ihanet etmekle suçladı.

"Ekonomiyi düzeltme sözü vermişti ama kötüleştirdi, kurumsallığa saygı taahhüdünde bulunmuştu ama yıkıma yol açtı, şeffaflık vadetmişti ama yolsuzluk yaptı" ifadelerinde bulunan Morales, hükümeti kendileriyle diyaloga ikna etmek amacıyla altı gün önce başlattığı açlık grevinide sonlandırdığını duyurdu.

NELER YAŞANDI

Bolivya'da 11 Ekim'de eski Devlet Başkanı Morales hakkında yakalama kararı çıkarılmasını protesto eden eylemciler, 19 gün boyunca otoyolları trafiğe kapatmış ve Devlet Başkanı Arce'nin istifasını istemişti.

Bu kapsamda göstericiler, yakalama kararının kaldırılmasını istedi.

SEYAHAT EDERKEN SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Morales, 28 Ekim'de koka üreticilerinin radyo istasyonuna gitmek üzere Villa Tunari kasabasından Lauca'ya seyahat ederken silahlı saldırıya uğradı.

Aracına en az 14 kez ateş edildiğini belirten Morales, şoförünün yaralandığını bildirdi.

Saldırı nedeniyle Bolivya Devlet Başkanı Arce'yi suçlayan Morales, "Arce, tarihin en kötü devlet başkanı olarak bilinecek. Eski bir devlet başkanını vurmak son çizgi" şeklinde açıklamalarda bulundu.

"TECAVÜZ, İNSAN TİCARETİ VE KAÇAKÇILIKLA SUÇLANIYOR"

Silahlı saldırı sonrası Morales destekçilerinin ülkenin merkezindeki yolları trafiğe kapatmasının ardından yüzlerce polis göstericilere müdahale etmişti.

Savcılık tarafından "tecavüz, insan ticareti ve kaçakçılıkla" suçlanan Morales'in ifade vermesi için hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.