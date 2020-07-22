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    Bolsonaro'nun üçüncü korona testi de pozitif çıktı

    Koronavirüse yakalanan Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, karantinadan sıkıldıkça test yaptırsa da negatif sonuca 3'üncü testte de ulaşılamadı.
    • AA
    • 22.07.2020 - 15:58
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    Bolsonaro'nun üçüncü korona testi de pozitif çıktı

    7 Temmuz'da kendisinde koronavirüs tespit edilmesinden bu yana Devlet Başkanlığı konutu Alvorada Sarayı'nda karantinada bulunan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, üçüncü koronavirüs testini yaptırdı.

    ÜÇÜNCÜ TESTİ DE POZİTİF ÇIKTI

    Brezilya basınının Devlet Başkanlığı Sarayı Planalto'ya dayandırdığı haberde, sağlık durumunun iyi gittiği belirtilen Bolsonaro'nun dün yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığı ifade edildi.

    Bolsonaro'nun, karantinadan sıkıldığı için geçen hafta yaptırdığı testi de pozitif sonuçlanmıştı.

    Aşırı sağcı Devlet Başkanı Bolsonaro, daha önce koronavirüsü küçümsemesi ve salgına karşı gerekli önlemleri almaması nedeniyle tepki çekmişti. Bolsonaro, başlarda koronavirüs salgınını küçük bir grip olarak nitelemiş ve ülkede salgına karşı önlem alan eyalet valilerini eleştirmişti.

    Bolsonaro'nun üçüncü korona testi de pozitif çıktı #1

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