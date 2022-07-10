Boris Johnson’ın yerine geçmesi muhtemel isimler

Muhafazakar Parti'de Boris Johnson'ın istifasının ardından başbakanlık için bazı isimler öne çıkmaya başladı.

İngiltere'de hükümet krizi devam ediyor.

Ülkede Muhafazakar Parti lideri ve Başbakan Boris Johnson'ın istifasının ardından yerine gelecek isimler tartışılıyor.

İngiliz basınında eski bakanların yanı sıra bazı yeni isimler aday olarak öne çıkarken seçilecek kişiye İngiltere Kraliçesi, hükümeti kurma görevi verecek.

DHA'nın haberine göre yeni başbakan genel seçim istemezse İngiltere genel seçimleri 2025 yılının Ocak ayında yapılacak.

Tory olarak adlandırılan Muhafazakar Parti liderliği için öne çıkan isimler, dün ve bugün basına açıklamalar yaparak başta ‘vergi indirimi’ olmak üzere vaatleri hakkında halkı bilgilendirmeye başladı.

Sajid Javid’in ismi öne çıkan adaylar arasında

Son istifalara kadar Sağlık ve Sosyal Bakımdan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapan Sajid Javid’in ismi öne çıkan adaylar arasında yer aldı. Javid, bankacılık sektöründeki kariyerinden sonra Maliye Bakanı olarak Johnson kabinesinde çalıştı.

İngiliz-Pakistanlı bir ailenin çocuğu olan Javid, 2019’da parti liderliğine aday olmuş ve yarışı 4’üncü sırada bitirmişti.

Javid bugün sosyal medyadan paylaştığı mesajıyla yarışa katıldığını ifade ederek “Bir sonraki Muhafazakar liderin partiyi birleştirmesi ve bir seçim kazanması gerekiyor. Bir sonraki Başbakanın dürüstlüğe, deneyime ve ekonomik büyüme için vergi indirim planına ihtiyacı var. Bu yüzden buradayım. Takım Saj’a katıl” ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanı Penny Mordaunt

2019 yılında Savunma Bakanlığı görevini üstlenen ilk kadın olan Penny Mordaunt hali hazırda Ticaret Bakanı olarak görev yapıyordu.

Mordaunt kişilerin değil partinin öne çıkması gerek diyerek “Liderliğimiz değişmeli. Lider hakkında biraz daha az ve gemi hakkında çok daha fazla olması gerekiyor” mesajı verdi ve adaylığını açıkladı.

Eski Sağlık Bakanı Jeremy Hunt

İngiltere siyasetinin deneyimli isimlerinden Hunt, daha önce Sağlık ve Dışişleri Bakanlığı olmak üzere bir çok önemli görevde yer aldı. Johnson’un kurduğu kabinede yer almadığını belirten Hunt, halkın güvenini kazanmak için yeni liderin kendisi olması gerektiğinin altını çizdi.

Hint asıllı Rishi Sunak

Basında favoriler arasında bulunan ve İngiliz-Hindistanlı bir ailenin çocuğu olan Rishi Sunak, Hindistanlı milyarderin kızıyla evli. Sunak, Oxford ve Stanford Üniversitelerindeki eğitimiyle dikkat çeken adaylar arasında yer aldı.

Diğer adı geçen adaylar

İngiltere’de liderlik yarışında Nadhim Zahawi, Grant Schapps, Kemi Badenoch, Başsavcı Suella Braverman, Tom Tugendhat, Dışişleri bakanı Liz Truss ve İçişleri Bakanı Piri Patel de yarışta isimleri geçen adaylar arasında bulunuyor.