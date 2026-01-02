Angelina Jolie, Refah sınırında Gazzelileri ziyaret etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünyada Gazze ve Filistinliler için bir araya gelen ve adımlar atanlara ünlü Hollywood oyuncusu Angelina Jolie de eklendi.

REFAH SINIRINI ZİYARET ETTİ

Mısır'a giden ünlü oyuncu, insani yardım gezisinin bir parçası olarak Refah sınırının Mısır tarafını ziyaret etti.

Amerikalı aktrisin bu ziyareti, Gazzeli Filistinlilerin durumunu incelemek ve yardım çabalarını gözden geçirmek için gerçekleştirdiği söylendi.

İnsani yardım eforları ve Mısırlı-Amerikan yardım çabalarına destek vermek üzere Jolie'ye, ABD Dışişleri Bakanlığı temsilcisinin yanında Kuzey Sina Valisi ve Mısır Göç Bakanı eşlik etti.

ANGELINA JOLIE'NİN İNSANİ YARDIM GEÇMİŞİ

Angelina Jolie, insani yardım faaliyetleri ile biliniyor. Ünlü aktris, geçmişte de bu alandaki çalışmalarıyla dünyada öne çıkmıştı.

GAZZE'DE YAŞANANLAR

Gazze, İsrail'in soykırım niteliğindeki savaşı sonucu çoğunluğu sivil 70 binden fazla ölü ve şehir altyapısının yok edilmesi gibi ağır şartlarla mücadele ediyor.

Mısır, Refah sınırından geçen birçok Gazzeli mülteciyi kabul etmişti.