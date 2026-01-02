İran’dan ABD’ye sert cevap: Dış müdahaleye izin verilmeyecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İran yeniden karıştı.

Sık sık rejime karşı çıkan ayaklanmalar bu kez ekonomik sebeplerle parladı.

Başkent Tahran'da bir çarşıdaki esnafın fitili ateşlediği gösteriler tüm ülkeye yayıldı.

6 gündür devam eden gösterilere ABD Başkanı Donald Trump'ın verdiği destek ise uluslararası kamuoyuna bomba gibi düştü.

İran'daki protestocuları korumak için 'Elimiz tetikte' ifadesini kullanan Trump'a, İran cephesinden art arda sert cevaplar geldi.

"ABD ÜSLERİNİ VURURUZ"

İran Meclis Başkanı Mohammed Bahir Galibaf, yaptığı açıklama ile ABD'yi tehdit etti.

Galibaf, açıklamasında "Orta Doğu'daki ABD askeri üsleri, İran'a karşı herhangi bir ABD adımında meşru hedefler haline gelecektir." dedi.

"ABD'NİN HALKI KULLANMAK ADINA ATTIĞI ADIMLAR ORTADA"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD’li siyasetçilerin "İran halkını kurtarma" iddiasıyla yürüttüğü politikalara işaret ederek, "ABD’li siyasetçilerin İran halkını kurtarma iddiasıyla yürüttükleri politikalara kısaca bakmak bile, ABD’nin İran halkıyla ne ölçüde dayanışma içinde olduğunu göstermeye yeterlidir. Bu tablo, 1953 yılında Muhammed Musaddık’a yönelik darbenin finansman ve destek sağlanarak organize edilmesinden, 1988’de İran’a ait bir yolcu uçağının Basra Körfezi semalarında vurulması sonucu kadınlar ve masum çocukların hayatını kaybetmesine, İran’a karşı yürütülen 8 yıllık savaşta (İran-Irak savaşı) Saddam Hüseyin’e verilen kapsamlı destekten, İsrail rejimiyle iş birliği içinde İranlılara yönelik suikast ve saldırılara, 2025 yılının haziran ayında İran’ın altyapılarını hedef alan saldırılara ve tarihin en ağır yaptırımları olarak nitelendirilen yaptırımlara kadar uzanmaktadır." dedi.

"İRANLILAR DIŞ MÜDAHALEYE İZİN VERMEYECEK"

Bekayi, açıklamasının devamında ABD’nin İran’a yönelik tutumunu eleştirerek, "Bugün ise, uluslararası hukukun en temel ilkeleri açıkça ihlal edilerek, İranlılara duyulan sözde şefkat gerekçe gösterilmekte ve İran’a yönelik saldırı tehdidinde bulunulmaktadır. İranlılar, sorunlarını çözmek için kendi aralarında diyalog ve etkileşim yolunu benimserken, hiçbir şekilde dış müdahaleye izin vermeyeceklerdir." ifadelerini kullandı.

"ABD'NİN KURTARMA GİRİŞİMLERİNİ ÖRNEK VERDİ"

İran lideri Ali Hamaney'in danışmanı Ali Şemhani de konuya ilişkin konuştu.

Şemhani, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Trump'ın ülkedeki protestolar hakkındaki açıklamasına tepki gösterdi.

Şemhani, "İran halkı, Amerikalıların Irak'tan Afganistan'a, Gazze'ye kadar sözde kurtarma girişimlerini iyi bilmektedir." ifadesini kullandı.

Paylaşımında, İran'ın ulusal güvenliğinin kırmızı çizgileri olduğunu vurgulayan Şemhani, "İran'ın güvenliğini tehdit etmeye kalkan her müdahaleci el, pişman edici bir yanıtla kesilecektir." ifadelerine yer verdi.

TRUMP'IN İRAN'I TEHDİDİ

Trump, İran'daki protestolara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eğer İran, her zaman yaptığı gibi barışçıl göstericileri vurur ve öldürürse, ABD onların yardımına koşacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

İRAN'DA 6 GÜNDÜR SÜREN GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki ulusal para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kayıpları ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerin başlamasının ardından Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, halkın memnuniyetsizliğini kabul ettiklerini belirterek, mevcut ekonomik sorunlardan hükümetin sorumlu olduğunu söylemiş ve yetkililere "ABD gibi dış aktörleri suçlamamaları" çağrısında bulunmuştu.

Loristan eyaletine bağlı Kuhdeşt ilçesindeki gösteriler sırasında 31 Aralık 2025'te 21 yaşındaki bir Besic mensubu hayatını kaybetmiş, 13 polis memuru yaralanmıştı.

Çeharmahal ve Bahtiyari eyaletine bağlı Lordigan ilçesindeki protestolarda 1 Ocak'ta, 2 kişinin öldüğü bildirilmişti.

Loristan eyaletine bağlı Azna kentinde de 1 Ocak'ta protestolar sırasında polis karakoluna düzenlenen saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.