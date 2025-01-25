Bosna Hersek'te kaza geçiren 4 Türk öldü

AA

Bosna Hersek’te feci kaza...

Konjic ve Jablanica şehirleri arasındaki M-17 kara yolu üzerinde seyreden bir otomobil, bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Otoyolda sürüklenen araç, önünde seyreden bir kamyonun altına girdi.

4 ÖLÜ

Hersek-Neretva Kantonu İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamaya göre trajik kazada otomobilin içinde bulanan 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

TÜRK OLDUKLARI AÇIKLANDI

Yerel basında yer alan haberlere göre her ikisi de 1980 doğumlu olduğu belirtilen Türk vatandaşı çift, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kaza sonrasında yaralanan iki çocuk Konjic’te kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybederken, yaralanan üçüncü çocuğun ise ambulansla başkent Saraybosna’ya nakledildiği duyuruldu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kazanın nedenine ilişkin olarak polis ve nöbetçi savcı, olay yerinde inceleme gerçekleştirdi.

Soruşturma sürüyor.

Kaza nedeniyle karayolu bir süre trafiğe kapatıldı.