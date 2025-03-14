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AA

Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) Ulusal Meclisi muhalefet milletvekillerinden Nebojsa Vukanovic'in aracının kundaklandığı belirtildi.

Bosna Hersek'teki siyasi ortam giderek daha gergin bir hale geliyor...

Ayrılıkçı görüşlerin daha da güçlendiği gözlemlenen ülkedeki etnik ve siyasi bölünmeler, son dönemdeki olaylarla birlikte yeni bir boyut kazanmış durumda.

MUHALİF VEKİLİN ARACI KUNDAKLANDI

Sırp Cumhuriyeti (RS) Ulusal Meclisi'nin muhalefet vekillerinden Nebojsa Vukanovic'in aracı, kimliği belirsiz bir kişi tarafından gece saatlerinde Trebinje'deki evinin önünde kundaklandı.

HÜKÜMETE İŞARET ETTİ

RS Başkanı Milorad Dodik'in ayrılıkçı kararlarına karşıt tutumuyla bilinen Adalet ve Düzen Listesi'nden Vukanovic sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yanan aracının görüntüsünü paylaşarak, olaydan Dodik ve yönetimini sorumlu tuttu.

SUÇ DUYURUSUNDAN SONUÇ ALAMADI

Yaptığı eleştiriler nedeniyle sürekli hedef gösterildiğini belirten Vukanovic, "RS Ulusal Meclisindeki (NSRS) şahsıma yöneltilen birçok çirkin söylemin ardından gece aracım tanınmaz hale getirildi. Dodik ve yönetimi karşıt duruşum nedeniyle bana karşı çirkin bir kampanya yürütüyor." ifadelerini kullandı.

Dodik hakkında birçok kez suç duyurusunda bulunduğunu söyleyen Vukanovic, bir sonuç alamadığını kaydetti.

SALDIRI ANI KAMERADA

Bu arada, sosyal medyada paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde, başında şapka bulunan bir kişinin Vukanovic'in aracının üzerine benzin dökerek ateşe verdiği görülüyor.

BOSNA HERSEK'TE NELER OLUYOR

Bosna Hersek Mahkemesi, ayrılıkçı söylemleriyle gündeme gelen Cumhurbaşkanı Dodik hakkında "Yüksek Temsilcilik Ofisi (OHR) kararlarına saygı duymadığı" gerekçesiyle 1 yıl hapis ve 6 yıl siyasi yasak cezası vermişti.

Mahkeme kararının hemen ardından NSRS'de yapılan oylamada devlet kurumları olan Bosna Hersek Yüksek Yargı ve Savcılık Konseyi (VSTV), Bosna Hersek Savcılığı, Bosna Hersek Mahkemesi ve Bosna Hersek Araştırma ve Koruma Ajansının (SIPA) RS entitesindeki faaliyetleri yasaklanmıştı.

KARARLAR 'DARBE' OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Ülke anayasasına aykırı olan kararları imzaladığını duyuran RS Başkanı Dodik, sözde yasaların yürürlüğe girmesinden sonra mahkemenin ve savcılığın çağrılarına cevap vermeyeceğini, RS polisi tarafından korunacağını açıklamıştı.

Ulusal medyada Dodik ve NSRS'den gelen kararlar "darbe" olarak nitelenirken, Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi söz konusu kararları iptal etmişti.

Dodik tüm uyarılara rağmen ayrılıkçı adımlarına devam ederek NSRS'de sözde yeni bir anayasanın görüşüleceğini belirtmişti.

NSRS'de görüşülmeye devam eden yeni düzenlemede "RS'nin kendi kaderini tayin etme hakkı" ve "RS Ordusu kurulması" gibi "ayrılıkçı" maddelerin bulunduğu ifade ediliyor. NSRS'de muhalefet milletvekilleri yeni düzenlemeye entitenin geleceğini tehlikeye attığı sebebiyle karşı çıkıyor.