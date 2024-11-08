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Haber Merkezi

Brezilya'nın Brasilia kentinden Panama City'e giden bir uçakta panik dolu anlar yaşandı.

Uçağın havalanmasıyla korkuya kapılan yolcu, kendini kaybetti.

Ortalığı birbirine katan yolcu, uçuş sırasında uçak kapısını açmaya çalıştı.

UÇAĞIN KAPISINI AÇMAYA ÇALIŞTI

Yolculardan Marcelo Ribeiro ve Everaldo Torres, herkesin hayatını tehlikeye atan yolcunun üstüne atlayarak onu etkisiz hale getirdi.

TUTUKLANDI

Şüpheli yolcu, Copa Airlines'ın CM204 sefer sayılı uçuşunu tehlikeye atmakla suçlanarak tutuklandı.

Uçak firmasının yaptığı açıklamada, inişe 30 dakika kala yolcunun uçak kapısını açmak amacıyla bir kabin görevlisini rehin almaya çalıştığı ifade edildi.

"BİLİNCİNİ KAYBEDENE KADAR DÖVDÜLER"

Görgü tanıkları, "Uyarıya rağmen arka acil çıkış kapısını geçti. Ardından ilerlemeye ve kapıyı açmaya çalışmaya başladı. Sonra bir kabin görevlisi çığlık atmaya başladı. Neredeyse bilincini kaybedene kadar onu dövdüler." açıklamasında bulundu.

FİRMA AÇIKLAMA YAPTI

Copa Airlines, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

5 Kasım 2024 tarihinde Brasilia'dan Panama'ya giden CM204 sefer sayılı uçuşumuzda, iniş aşamasında sorunlu bir yolcu uçağın kapılarından birini açmaya çalıştı. Mürettebat hızlı davrandı ve bazı yolcuların yardımıyla, durumu kontrol altına almak için gerekli güvenlik protokollerini uyguladı.

Hava yolu şirketi, uçak Panama'ya vardığında "ulusal güvenlik ekibinin uçağa girerek yolcuyu adli makamlara teslim etmek üzere götürdüğünü" ekledi.