Brezilya'da eski Devlet Başkanı Bolsonaro darbe girişimiyle suçlandı

DHA

Brezilya'da darbe girişimi soruşturması..

2022 yılında Lula da Silva ve Jair Bolsonaro arasında gerçekleşen başkanlık seçimlerinin ardından yaşanan olayların yankıları sürüyor..

ESKİ DEVLET BAŞKANI'NA DARBE GİRİŞİMİ SUÇLAMASI

Brezilya Federal Polisi, eski Devlet Başkanı Bolsonaro ve 36 kişiyi, başkanlık seçimlerindeki yenilgisinin ardından kendisini görevde tutmak için darbe girişiminde bulunmakla suçladı.

Polis, delilerin Brezilya Yüksek Mahkemesi'ne teslim edileceğini belirtti.