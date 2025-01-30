Brezilya'da hamilelik yalanıyla hediye ve yardım toplamıştı: Tekrar ortaya çıktı

Haber Merkezi

Brezilya'da yıllar önce kamuoyunun dikkatini çeken sahte hamilelik skandalının başrolü olan dolandırıcı, tekrar ortaya çıktı.

Değiştiğini söyleyen dolandırıcının tek isteği "sahtekar" olarak hatırlanmamak.

São Paulo şehrinde öğretmenlik yapan Maria Verônica Aparecida César Santos, 2012 yılında dördüz bebeklere hamile olduğunu iddia ederek hem sosyal medyada hem de dünya basınında büyük ilgi gördü.

MİLYONLARCA DOLAR YARDIM TOPLADI

Haber kanalları ve sabah kuşağı programlarına çıkan Santos'un normalden çok daha büyük karnı ve karnının şekli milyonlarca insanın dikkatini çekti.

Çocuklarına nasıl bakacağı konusunda dert yanan genç kadına birçok hayırsever, Santos'a bebek bezi, oyuncak ve mobilya gibi yardımlarda bulundu; bazı gazeteler ise onun ve doğmamış bebekleri için yüklü miktarda para topladı.

KARNINI GÖSTERMEK İSTEMEYİNCE İPLER KOPTU

Ancak, popüler bir televizyon programına katılmasının ardından Santos'un hamileliğiyle ilgili şüpheler artmaya başladı. Programın sunucusu, dördüz bekleyen bir anneye göre Santos'un fiziksel olarak fazlasıyla rahat olduğunu ve vücudunda hamileliğin bilinen belirtilerine rastlanmadığını fark etti.

Sunucu, program sonrası Santos'u özel bir görüşmeye davet ederek karnını göstermesini istedi; ancak Santos, çatlaklarının olduğunu söyleyerek bunu reddetti.

HAMİLELİĞİ SAHTE ÇIKTI

Olayın açığa çıkmasının ardından Santos, dolandırıcılık suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı ve ultrason görüntülerinin asıl sahibi olan anne tarafından dava edildi.

Santos, kendisine yapılan tüm bağışları iade ettikten sonra hakkındaki suçlamalardan kurtuldu

ORTAYA ÇIKTI: KİMLİĞİMİ GERİ ALMAK İSTİYORUM

Uzun süre sessiz kalan Santos, 38 yaşında sosyal medyaya geri döndü ve kendisini "yeniden doğmuş bir Hristiyan" olarak tanıttı.

YouTube'da yayınladığı videolarda geçmişiyle yüzleştiğini ve yaptığı hatalardan pişmanlık duyduğunu belirten Santos, "Kimliğimi geri almak için bu kanalı açtım. Pek çok kişi beni 'Taubateli hamile kadın' olarak tanıyor ama artık Maria Veronica olarak bilinmek istiyorum. Gerçekten değişen insanlar var ve ben de onlardan biriyim" ifadelerini kullandı.