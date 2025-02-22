Brezilya'da kelebek kalıntılarını suyla karıştırıp kendine enjekte etti: Öldü

Haber Merkezi

Brezilya'nın Planalto şehrinde yaşayan 14 yaşındaki Davi Nunes Moreira, sosyal medyada gördüğü bir şeyi yaparak hayatını kaybetti.

14 yaşındaki çocuk, bacağına ölü bir kelebeğin kalıntılarını enjekte etti.

İlk başta ne olduğu anlaşılamayan çocuk, fenalaşınca hastaneye kaldırıldı.

BACAĞINA ÖLÜ BİR KELEBEĞİN KALINTILARINI SUYLA KARIŞTIRIP ENJEKTE ETTİ

Moreira, burada ailesine bacağına ölü bir kelebeği suyla karıştırıp enjekte ettiğini itiraf etti.

Davi’nin yaptığı bu tehlikeli enjeksiyon ciddi enfeksiyona ve zehirlenmeye yol açtı.

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen genç çocuk, bir hafta süren acılı bir süreç sonrası kurtarılamadı.

KURTARILAMADI

New York Post'un aktardığına göre Davi'nin babası ise, oğlunun kendisine enjekte etmek için kullandığı şırıngayı yastığının altında bulduğunu söyledi.

Öte yandan Sao Paulo Üniversitesi Zooloji Müzesi Müdürü ve kelebek uzmanı Profesör Marcelo Duarte, kelebeklerin biyolojisinin oldukça karmaşık olduğunu ve vücut sıvılarının insanlar için toksik olup olmadığının tam olarak bilinmediğini belirtti.

UZMANLAR UYARDI

Ayrıca bu olayın ardından uzmanlar, sosyal medyada yayılan tehlikeli akımlara karşı ebeveynlerin ve çocukların bilinçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.