Brezilya'da korkunç cinayet: Annesini katletti yetmedi, parmaklarını kesip para çekmeye çalıştı Brezilya'nın Salvador şehrinde yaşayan 21 yaşındaki Jose Natan Carvalho, annesini çok sayıda bıçak darbesiyle öldürdü. Ardından kestiği parmaklarıyla para çekmeye çalıştı.

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Brezilya'da korkunç bir olay yaşandı.

Salvador kentinde yaşayan 21 yaşındaki Jose Natan Carvalho'nun bir "kara büyü" ritüeli kapsamında annesini bıçaklayarak öldürdüğü bildirildi.

58 yaşındaki Sandra Maria dos Santos Carvalho, evinde çok sayıda bıçak yarasıyla ölü bulundu.

Annesini öldürdü: Banka hesabındaki para için parmaklarını kesti

Mahkemeye çıkarılan zanlı, "bıçakla annesinin boynunu ve parmaklarını kestiğini" itiraf etti.

21 yaşındaki Carvalho'nun annesinin banka hesabındaki paraya erişmek için parmaklarını kestiğini bildirildi.

Sandra Maria'nın cesedi Boca da Mata de Valeria adlı mahallede çarşaf ve havluya sarılı halde bulundu.

Katili cesedin kokusu ele verdi

Anne ve şüphelinin yaşadığı aile evinde giderek güçlü bir koku tespit edildikten sonra polise haber verildiği belirtildi.

Polis, cesedinin çürümeye başladığını, bunun da günler önce öldürüldüğünü gösterdiğini söyledi.

Dava, Salvador Cinayet ve Kişisel Koruma Dairesi (DHPP) tarafından soruşturuluyor.