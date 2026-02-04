Brezilya'da otobüs kazası: 16 kişi hayatını kaybetti

- Brezilya'da Candelaria Meryem Ana bayramından dönen otobüsün devrilmesi sonucu 16 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı.
- Kazanın nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.
- Alagoas eyaletinde 3 günlük yas ilan edildi.
Brezilya'nın Ceara eyaletinden dini bayramdan dönen otobüs, Sao Jose de Tapera kasabasındaki AL-220 otoyolunda devrildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kazada 4'ü çocuk 16 kişi yaşamını yitirdi, 44 kişi yaralandı. Yetkililer, kazanın nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığını açıkladı.
3 GÜNLÜK RESMİ YAS İLAN EDİLDİ
Otobüsün, Ceara eyaletinde düzenlenen Candelaria Meryem Ana adlı dini bayrama katılan kişileri taşıdığı belirtildi.
Alagoas eyaleti valisi Paulo Dantas, eyalette 3 günlük resmi yas ilan edildiğini duyurdu.