Brezilya'da otobüs kazası: 16 kişi hayatını kaybetti

Alagoas eyaletinde dini bayrama katılan kişileri taşıdığı belirtilen otobüsün devrilmesi sonucu 16 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı.

Yayınlama Tarihi: 04.02.2026 09:12
Brezilya'nın Ceara eyaletinden dini bayramdan dönen otobüs, Sao Jose de Tapera kasabasındaki AL-220 otoyolunda devrildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazada 4'ü çocuk 16 kişi yaşamını yitirdi, 44 kişi yaralandı. Yetkililer, kazanın nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığını açıkladı.

3 GÜNLÜK RESMİ YAS İLAN EDİLDİ

Otobüsün, Ceara eyaletinde düzenlenen Candelaria Meryem Ana adlı dini bayrama katılan kişileri taşıdığı belirtildi.

Alagoas eyaleti valisi Paulo Dantas, eyalette 3 günlük resmi yas ilan edildiğini duyurdu.

