Brezilya'da şans oyununda büyük ikramiyeyi kazandı: Harcayamadan kalp krizi geçirip öldü

Haber Merkezi

Brezilya'da 73 yaşındaki Antonio Lopes Siqueira isimli adam, ülkenin en büyük şans oyunu olan Mega Sena'dan 26.5 milyon sterlinlik (yaklaşık 1.176 milyar TL) büyük ikramiyeyi kazandı.

Brasilia şehrinin batısındaki Mato Grosso bölgesinde yaşayan Siqueira, ödülünü teslim aldıktan sonra yaptığı ilk harcamada hayatını kaybetti.

BÜYÜK İKRAMİYEYİ HARCAYAMADAN KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Dört çocuk babası Siqueira, dişlerini yaptırmak için dişçiye gitti ancak diş implantı ameliyatı sırasında kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Brezilya basınından O Globo'nun aktardığına göre polis, olayın doğal nedenlerden mi yoksa şüpheli bir durumdan mı kaynaklandığını belirlemek için soruşturma başlattı.

KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin olay yerine ulaştığında Siqueira’yı sırtüstü yatarken ve kalp krizi geçirmiş halde bulduğu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ifade edildi.

Öte yandan yakınları, "Herkes böyle bir ikramiyeyi kazanmayı hayal eder. Sürekli oynardı ve kazanmakla ilgili şakalar yapardı. Yazık ki o bunu yaşayıp tadını çıkaramadı." diye konuştu.

Antonio'nun son ikramiyesi, Brezilya piyangosu tarihindeki en yüksek 10 ikramiyeden biri oldu.