Brezilya'da sahnede kalp krizi geçiren sanatçı öldü Brezilya’da sanatçı Pedro Henrique, bir dini etkinlikte sahnede şarkı söylediği sırada kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

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İHA

Brezilyalı sanatçı Pedro Henrique, sahnede şarkı söylerken kalp krizi geçirdi.

Kalp krizi geçirdi, kurtarılamadı

Brezilya'nın Feira de Santana kentinde internette yayınlanan dini bir etkinlikte sahne alan gospel türünde şarkılar söyleyen 30 yaşındaki Henrique, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

O anlar kameraya yansıdı

Henrique’nin şarkı söylediği sırada dengesini kaybederek sırt üstü yere düşerken, izleyiciler de hemen yardım için sahneye koştu.

Henrique’nin yere düştüğü anlar kameraya yansıdı. Neşeli ve herkesin sevdiği biri olarak bilinen Henrique’nin evli ve 1 aylık bir kızı olduğu açıklandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)