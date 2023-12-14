İHA
Brezilyalı sanatçı Pedro Henrique, sahnede şarkı söylerken kalp krizi geçirdi.
Kalp krizi geçirdi, kurtarılamadı
Brezilya'nın Feira de Santana kentinde internette yayınlanan dini bir etkinlikte sahne alan gospel türünde şarkılar söyleyen 30 yaşındaki Henrique, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.
O anlar kameraya yansıdı
Henrique’nin şarkı söylediği sırada dengesini kaybederek sırt üstü yere düşerken, izleyiciler de hemen yardım için sahneye koştu.
Henrique’nin yere düştüğü anlar kameraya yansıdı. Neşeli ve herkesin sevdiği biri olarak bilinen Henrique’nin evli ve 1 aylık bir kızı olduğu açıklandı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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