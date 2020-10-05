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- Brezilya’da süpermarket rafları domino taşı gibi devrildi
Brezilya’da süpermarket rafları domino taşı gibi devrildi
- İHA
- 05.10.2020 - 07:12
Brezilya’nın Maranhao eyaletine bağlı Sao Luis kentinden bulunan Mix Mateus Atacarejo isimli süpermarketteki metal rafların domino taşı gibi devrilmesi sonucu birçok kişi rafların altında kaldı.
Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.
PANİK HALİNDE KAÇTILAR
Marketteki güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, rafların art arda düşmeye başlaması ile müşterilerin ve çalışanların panik halinde marketten kaçtıkları görüldü.
Olayın ardından markete çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.
Brezilya’da süpermarket rafları domino taşı gibi devrildi İZLE
21 YAŞINDAKİ ÇALIŞAN ÖLDÜ
Yetkililer, 21 yaşındaki market çalışanının devrilen rafların altında kalarak hayatını kaybettiğini aktardı.
MARKETE CEZA VERİLECEK
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, marketin sağlık ve güvenlik düzenlemelerine uymadığı gerekçesi ile cezalandırılacağı belirtildi.