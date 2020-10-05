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    Brezilya’da süpermarket rafları domino taşı gibi devrildi

    Bir süpermarkette bulunan rafların devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.
    • İHA
    • 05.10.2020 - 07:12
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    Brezilya’da süpermarket rafları domino taşı gibi devrildi

    Brezilya’nın Maranhao eyaletine bağlı Sao Luis kentinden bulunan Mix Mateus Atacarejo isimli süpermarketteki metal rafların domino taşı gibi devrilmesi sonucu birçok kişi rafların altında kaldı.

    Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

    PANİK HALİNDE KAÇTILAR

    Marketteki güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, rafların art arda düşmeye başlaması ile müşterilerin ve çalışanların panik halinde marketten kaçtıkları görüldü.

    Olayın ardından markete çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

    Brezilya’da süpermarket rafları domino taşı gibi devrildi İZLE

    21 YAŞINDAKİ ÇALIŞAN ÖLDÜ

    Yetkililer, 21 yaşındaki market çalışanının devrilen rafların altında kalarak hayatını kaybettiğini aktardı.

    Brezilya’da süpermarket rafları domino taşı gibi devrildi #1

    MARKETE CEZA VERİLECEK

    Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, marketin sağlık ve güvenlik düzenlemelerine uymadığı gerekçesi ile cezalandırılacağı belirtildi.

    Brezilya’da süpermarket rafları domino taşı gibi devrildi #2

    Brezilya’da süpermarket rafları domino taşı gibi devrildi #3

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