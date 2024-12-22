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Brezilya'da trafik kazası: 38 ölü

Brezilya'da trafik kazası: 38 ölü Brezilya'da yolcu otobüsü ile bir kamyonun çarpıştığı kazada 38 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin de yaralandığı bildirildi.