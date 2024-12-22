Brezilya'da trafik kazası: 38 ölü

Haber Merkezi
Brezilya'da meydana gelen trafik kazasında adeta can pazarı yaşandı.
Minas Gerais eyaletinde seyreden yolcu otobüsü, karşı yönen gelen bir kamyon ile çarpıştı.
Meydana gelen feci kaza sonrası yolcu otobüsü ve kamyon, aldıkları ağır hasar sonucu alevlere teslim oldu.
38 ÖLÜ
Ani kazanın ardından bölgede seyreden diğer araçlar da kazaya dahil oldu.
Meydana gelen zincirleme kazada 38 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Minas Gerais Valisi Romeu Zema, eyalet hükümetine tam seferberlik emri verdiğini açıkladı.
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, yaptığı açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.
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