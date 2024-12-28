Brezilya'da yılbaşı pastasından zehirlenen kadınlar yaşamını yitirdi

Haber Merkezi
Brezilya'da bir yılbaşı kutlaması adeta cehenneme döndü.
Üç kadın yedikleri Noel pastasından zehirlendi.
Apar topar hastaneye kaldırılan kadınlardan Tatiana Denize Silva dos Anjos (43) ve Maida Berenice Flores da Silva (58) keki yedikten sonra hayatını kaybetti.
YAPTIKLARI NOEL KEKİNDEN ZEHİRLENDİLER
65 yaşındaki Neuza Denize Silva dos Anjo de hastaneye kaldırılan kadınlar arasındaydı ancak ertesi gün o da yaşamını yitirdi.
Pasta, Maida ve 61 yaşındaki kız kardeşi Zeli Terezinha Silva dos Anjos tarafından yapılmıştı.
ARAŞTIRILIYOR
Aile üyelerinin ölümünden sorumlu olabilecek sebeplerin araştırılması için polis, soruşturma yürütüyor.
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