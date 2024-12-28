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Brezilya'da yılbaşı pastasından zehirlenen kadınlar yaşamını yitirdi

Brezilya'da yılbaşı pastasından zehirlenen kadınlar yaşamını yitirdi Brezilya'da yılbaşı kutlaması için yapılan pasta faciaya neden oldu. 3 kadın yedikleri kekten zehirlenerek hayatını kaybetti.