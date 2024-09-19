Brüksel metrosunda doğan bebeğe ömür boyu ücretsiz abonelik Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplu taşıma şirketi (STIB), metro yolculuğunda başlayan doğum neticesinde istasyonda dünyaya gelen bebeğe ömür boyu ücretsiz abonelik hediye etti.

AA

Belçika'da metroda doğan bebeğe hayat boyu sürecek hediye..

Başkent Brüksel'de geçtiğimiz günlerde Molenbeek semtindeki Beekant metro istasyonunda hamile bir kadın doğum yaptı..

Brüksel'in toplu taşıma şirketi (STIB), konuyla ilgili bir açıklamada bulundu.

Doğumun metro yolculuğu sırasında başladığının belirtildiği açıklamada, STIB çalışanlarının da yardımıyla bebeğin sağlıklı şekilde dünyaya geldiği aktarıldı.

DOĞUM HEDİYESİ OLARAK ÖMÜR BOYU ÜCRETSİZ ABONELİK VERİLDİ

İlk kez böyle bir olay yaşandığının kaydedildiği açıklamada bir de bebeğe hediye verildi:

Asla unutamayacağımız bir an ve doğum hediyesi olarak, STIB'nin yeni küçük yıldızı ücretsiz ömür boyu abonelik alacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)