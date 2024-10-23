Bu akşam diziler neden yok? 23 Ekim Kuruluş Osman, Sandık Kokusu, Leyla...

Haber Merkezi

23 Ekim 2024 Çarşamba akşamı ekranda olması beklenen popüler dizilerin yeni bölümleri yerine tekrar bölümleri yayınlandı.

Sandık Kokusu, Leyla, ve Kuruluş Osman gibi merakla beklenen yapımların yeni bölümlerinin ekrana gelmemesi izleyicileri şaşkınlığa uğrattı.

İzleyiciler, "Diziler neden yok? Yeni bölümler neden yayınlanmadı?" gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladı.

Kanal yayın akışlarındaki bu değişiklik izleyiciler arasında kafa karışıklığına neden oldu. İşte merak edilenler…

BU AKŞAM DİZİLER NEDEN YOK?

Ankara’daki TUSAŞ tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısının ardından, birçok televizyon kanalı dizilerinin yeni bölümlerini erteleme kararı aldı.

Çarşamba akşamlarının sevilen yapımları, yaşanan hain saldırı nedeniyle bu akşam ekranda yer almadı.

Kanal D, Show TV, ATV, NOW TV ve TRT 1 gibi önde gelen TV kanalları, olayın ardından dizilerin yeni bölümlerini yayınlamama kararı alarak yayın akışlarında değişiklik yaptı.

Dizilerin yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağına dair henüz net bir açıklama gelmedi. Ancak gelecek hafta ekrana gelmesi bekleniyor.